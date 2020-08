Fortuna de Musk sube a US$100.000 millones, la de Bezos al doble

CAPE CANAVERAL, FL - MAY

(Bloomberg) -- Tres de las personas más ricas del mundo han alcanzado nuevas cotas de patrimonio personal asombrosos.

La riqueza neta del fundador de Amazon.com Inc., Jeff Bezos, coronó los US$200.000 millones el miércoles cuando las acciones del gigante del comercio electrónico subieron a un récord. El alza bursátil también hizo que su ex esposa MacKenzie Scott, de 50 años, estuviera a punto de convertirse en la mujer más rica del mundo, justo por detrás de la heredera de L’Oréal SA, Françoise Bettencourt Meyers.

Por su parte, Elon Musk amplió una extraordinaria racha de ganancias de riqueza para convertirse en “centimilmillonario”. Las acciones de Tesla Inc. subieron el miércoles, elevando su patrimonio neto a US$101.000 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg, una lista de las 500 personas más ricas del mundo.

Las empresas de tecnología impulsaron los índices S&P 500 y Nasdaq Composite a nuevos máximos por cuarto día consecutivo, por las noticias de que es probable que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés a corto plazo cerca de cero durante al menos cinco años.

El incremento en las fortunas de Bezos, de 56 años de edad, y Musk representan solo un hito más en acumulación de riqueza en un año revuelto definido por mercados en alza y pérdidas humanas y económicas catastróficas. Las 500 personas más ricas del mundo han ganado US$809.000 millones en lo que va de año, un aumento del 14% desde enero, incluso cuando una pandemia mundial provocó una caída récord del producto interno bruto y pérdidas de millones de puestos de trabajo.

Desigualdad de ingresos

La creciente desigualdad de ingresos ha provocado fuertes respuestas de muchos políticos progresistas y críticos en la izquierda. El senador estadounidense Bernie Sanders presentó a principios de este mes una legislación para gravar las ganancias de riqueza ‘extremas’ durante la crisis del coronavirus.

“No podemos seguir permitiendo que multimillonarios como Jeff Bezos y Elon Musk se vuelvan obscenamente ricos mientras que millones de estadounidenses se enfrentan al desalojo, hambre y desesperación económica”, dijo Sanders el miércoles en un comunicado. “Es hora de cambiar los fundamentos de nuestras prioridades nacionales”.

Otros consideran que la enorme riqueza está justificada, y alegan que los empresarios se la han ganado mediante la creación de empresas singulares. “Cuando uno mira a Musk y Bezos, decir que, a su manera, han cambiado el mundo se queda corto”, dijo Thomas Hayes, presidente de Great Hill Capital.

El aumento de la riqueza se concentra especialmente en los rangos superiores del índice de multimillonarios y ha estado impulsado en gran medida por el sector de tecnología, ya que la pandemia lleva a más personas a conectarse. Eso también incluye un aumento en el número de inversores minoristas que compran acciones.

Musk, de 49 años, se ha convertido en uno de los cuatro centimilmillonarios del mundo y su fortuna ha crecido en US$73.600 millones este año, un salto menor que el de Bezos, cuya riqueza ha aumentado en US$87.100 millones. El patrimonio neto de Mark Zuckerberg, de Facebook Inc., superó los US$100.000 millones a principios de este mes. Solo el miércoles, aumentó en US$8.500 millones.

Los magnates tecnológicos estadounidenses no han sido los únicos en beneficiarse. Mukesh Ambani, de la India, se convirtió el mes pasado en el primer asiático en figurar entre los cinco más ricos del mundo.

Y a pesar de las crecientes tensiones con Estados Unidos, los multimillonarios tecnológicos de China también han ganado este año. El líder ejecutivo de Tencent Holdings Ltd. Pony Ma ha ganado US$16.600 millones este año y su patrimonio ahora vale US$55.200 millones.

