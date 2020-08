Facebook permite anuncios a usuarios de China continental

(Bloomberg) -- Facebook Inc. ha permitido a anunciantes dirigirse a usuarios en China continental, a pesar de la prohibición de las redes sociales de la compañía allí que impide a los ciudadanos acceder a las aplicaciones.

Facebook ha dicho durante mucho tiempo que trabaja con anunciantes chinos para llegar a usuarios únicamente fuera del país, no al interior. Pero el sistema de publicidad de la empresa cuenta una historia diferente. A través del portal de compra de anuncios, se les informa a las empresas que pueden llegar a 3,7 millones de personas en China continental en Instagram, la aplicación de fotos propiedad de Facebook. Los anunciantes pueden orientar sus anuncios a ciudades específicas, como Pekín, Shanghái y Tianjín.

Facebook indicó que no se trata de un error. “Hay varias formas técnicas en las que una fracción muy pequeña de personas en China puede acceder a Facebook y ver anuncios”, dijo la compañía en un comunicado. Por ejemplo, citó a quienes utilizan la itinerancia móvil internacional o tienen acceso a una conexión internacional. La red social está bloqueada en China desde 2009.

Si bien algunos anuncios de China Daily han pedido a los usuarios de China continental que les den me gusta y los sigan, otros llevan mensajes más políticos. Un anuncio de China Daily Hong Kong que fue publicado durante el apogeo de las protestas de Estados Unidos sobre la violencia policial muestra la respuesta negativa del presidente Donald Trump, en contraste con la respuesta positiva de Nancy Pelosi a las protestas de Hong Kong.

Durante años, Facebook intentó ingresar al mercado chino, pero no logró un acuerdo o un producto que satisficiera las políticas de censura y propiedad del Gobierno. En cambio, la compañía se centró en construir un negocio para que las empresas chinas vendieran sus productos a los miles de millones de usuarios de Facebook en los mercados donde opera. En 2018, el director ejecutivo, Mark Zuckerberg, desmanteló el equipo enfocado en intentar ingresar a China, según una persona familiarizada con el asunto. Luego, se volvió hacia la ofensiva.

Zuckerberg ha retratado constantemente a Facebook como alternativa al dominio chino de la comunicación social a nivel mundial. El mes pasado, testificó ante el Congreso de EE.UU. que los competidores chinos de los gigantes tecnológicos de EE.UU., como TikTok de ByteDance Ltd., estaban ayudando al país a exportar valores antiestadounidenses como vigilancia y censura del Gobierno al resto del mundo.

No está claro cuánto tiempo se les ha permitido a los anunciantes dirigirse a usuarios en China continental, o incluso cómo Facebook registra esas vistas.

Nota Original:Facebook Allows Ads to Be Served to Mainland China Users

