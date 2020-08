Estados Unidos.- EEUU matiza al 9,1% el desplome de su PIB en el segundo trimestre

WASHINGTON, 27 (EUROPA PRESS)



El producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos sufrió una caída récord del 9,1% en el segundo trimestre del año respecto de los tres meses anteriores, cuando había retrocedido un 1,3%, confirmando así la entrada en recesión técnica de la mayor economía mundial, aunque el hundimiento de la actividad entre abril y junio fue cuatro décimas menor de lo estimado inicialmente por la Oficina de Estadística del Departamento de Comercio de EEUU.



De este modo, a pesar del desplome sufrido en el segundo trimestre, el impacto de la pandemia de coronavirus en la economía estadounidense ha sido algo menos violento que en el caso de la zona euro, donde el PIB retrocedió un 12,1% respecto del primer trimestre, cuando ya había bajado un 3,6%, mientras que en Reino Unido la contracción económica alcanzó el 20,4% entre abril y junio.



En términos anualizados, la contracción del PIB estadounidense fue del 31,7%, frente al retroceso del 32,9% estimado en un primer momento, después de que la caída anualizada de la economía en los tres primeros meses de 2020 fuera del 5%.



"La caída del PIB del segundo trimestre reflejó la respuesta al Covid-19, ya que las órdenes de confinamiento emitidas en marzo y abril se levantaron parcialmente en algunas áreas del país en mayo y junio, y los pagos de asistencia gubernamental para una pandemia se distribuyeron a hogares y empresas", indicó la oficina estadística estadounidense, que destacó los rápidos cambios en la actividad, ya que las empresas y escuelas continuaron trabajando a distancia y los consumidores y empresas cancelaron, restringieron o redirigieron sus gastos.



No obstante, la entidad advirtió de que "los efectos económicos completos de la pandemia de Covid-19 no se pueden cuantificar en la estimación del PIB para el segundo trimestre de 2020".



En este sentido, la oficina adscrita al Departamento de Comercio explicó que la disminución del PIB real reflejó los descensos en el consumo personal, las exportaciones, la inversión fija no residencial, la inversión en inventarios privados, la inversión fija residencial y el gasto público a nivel estatal y local, que fueron parcialmente compensados por un aumento en el gasto del Gobierno federal.