España.- Celaá anuncia un "acuerdo total" con las CC.AA para la vuelta al cole, aunque País Vasco se ha abstenido

26/08/2020 (D-I) La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante su comparecencia en La Moncloa tras la Conferencia Multisectorial de Educación y Sanidad. En Madrid, (España), a 27 de agosto de 2020. SOCIEDAD Moncloa



Presencialidad hasta 2º de la ESO, mascarilla obligatoria desde los 6 año, un responsable Covid-19 en cada centro y distancia de 1,5 metros



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha anunciado este jueves 27 de agosto un "acuerdo total" con las comunidades autónomas para coordinar las medidas de la 'vuelta al cole', durante la rueda de prensa posterior a la Conferencia Sectorial Conjunta que ha celebrado conjuntamente con los ministros de Sanidad, Salvador Illa, y Política Territorial, Carolina Darias, con los conejeros del ramo.



No obstante, posteriormente, Illa ha precisado que País Vasco se ha abstenido para estudiar el documento. En cualquier caso, Euskadi ya ha explicado que su abstención se debe a la competencia exclusiva que tienen en materia de Educación.



"Nos permite actualizar el marco común de cogobernanza que genere confianza en la sociedad en su conjunto, buscamos tranquilidad", ha añadido la ministra, que ha señalado que se han pactado 29 medidas y cinco recomendaciones y ha destacado la "prevención, higiene y promoción de la salud" para una vuelta a las aulas segura".



Según ha recalcado, se ha acordado una actividad lectiva presencial para todos los niveles y etapas del sistema, priorizándola para los más pequeños hasta 2º curso de ESO. Asimismo, los centros se mantendrán abiertos durante todo el curso escolar, con el servicio comedor y el servicio de apoyo a menores con necesidades especiales y en situación de vulnerabilidad.



ACTIVIDADES NO LECTIVAS, REALIZACIÓN TELEMÁTICA



Igualmente, todos los centros designarán un responsable para el COVID-19, que deberá estar familiarizada con todos los documentos del coronavirus. El personal que trabaje en el centro educativo reducirá a lo imprescindible su permanencia en el mismo para lo que se promoverá la realización telemática de todas aquellas actividades no lectivas que así lo permitan.



Junto con ello, el uso de la mascarilla será obligatoria a partir de los 6 años con independencia de la distancia de seguridad, que se establece en 1,5 metros. Habrá grupos estables en Educación Infantil y en Primer Ciclo de Educación Primaria,



Asimismo, el lavado de manos deberá producirse cinco veces al día y deberá mantenerse informada a las familias y dar formación a los profesionales. Celaá ha destacado la importancia a la ventilación (10-15 minutos) y limpieza y desinfección de las instalaciones, manteniendo con distancia los servicios de comedor y transporte escolar, donde la mascarilla será obligatoria desde los 6 años y recomendable de 3 a 5 años. Se aconseja que los menores ocupen siempre el mismo lugar en el bus, cumpliendo siempre que sea posible la distancia de seguridad. Además, se llama a los progenitores a que, siempre que sea posible, acompañen a sus hijos al colegio andando o en bicicleta.



LA TOMA DE TEMPERATURA, EN CASA O EN EL CENTRO



Además, se tomará la temperatura corporal a todo el alumnado y al personal de forma previa al inicio de la jornada. En caso de que la toma de temperatura se realice en el centro educativo, éste dispondrá la forma de llevarlo a cabo evitando en todo caso aglomeraciones y asegurando el mantenimiento de la distancia mínima interpersonal. Illa ha precisado que serán las comunidades quienes decidan el modelo de toma de temperatura que harán los centros, especialmente a los menores: en sus casas, por parte de sus padres; o a la entrada del colegios.



Celaá también ha defendido el trabajo realizado hasta el momento, en una semana en la que su socio de Gobierno, Unidas Podemos, ha criticado su "falta de liderazgo". Así, ha destacado que se han celebrado cinco conferencias sectoriales, y ha definido la sexta, esta última como una "novedad" en el país por ser conjunta para dar un servicio a la sociedad.



"El objetivo es doble, dar el mayor grado de presencialidad en Infantil, Primaria y parte de Secundaria y conseguir vuelta una segura, saludable y sostenible para toda la comunidad educativa --ha asegurado. Estamos trabajando para garantizar la continuidad de la formación y hemos trabajado conjunta y coordinadamente respetando la distribución competencial. En esto ciframos la cogobernanza. Hay mucho trabajo hecho porque nuestro objetivo es garantizar el derecho de los menores a la educación en un entorno seguro".



PROTOCOLO ANTE DETECCIÓN DE CASOS



Por otro lado, el Ministerio de Sanidad ha presentado a las CCAA para su acuerdo, en el marco de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del SNS, una 'Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID19 en centros educativos'. Se trata de un documento técnico que servirá de base a la hora de tomar las medidas de prevención y control que llevarán a cabo las unidades de Salud Pública de las CCAA en caso necesario.



Illa ha explicado que, para mantener la distancia social, se establecerán siempre que sea posible grupos estables de convivencia hasta 2º de Primaria y se minimizará el contacto entre ellos. Esto permitirá, según ha indicado, que cuando se produzca un contagio se pueda poner en cuarentena a todos los que forman parte de dicho grupo. En el caso de que la formación de las aulas sea el habitual, se contactará con los "contactos estrechos" del alumno.



Sobre el protocolo ante casos de contagio, el ministro ha explicado que se reconocerá como brote cuando en el centro se registren, al menos, tres contagios. La pauta determina, además, que en el caso de un positivo en un grupo de convivencia estable, se pondrá en cuarentena a todo el grupo; mientras que si se produce en un aula "normal", se pondrá en cuarentena a los "contactos estrechos".



ILLA: "NO ES, HAY UN CASO Y CIERRO"



"No es, hay un caso y cierro", ha explicado Illa, antes de indicar que habrá situaciones en las que hay que estudiar "caso por caso", según las características del centro. Así, no será igual, tal y como señala el documento, cuando el contagio se produce en un aula de convivencia estable o en una habitual.



El ministro ha recordado que estas directrices pueden ser adaptadas por las comunidades autónomas a su entorno. También pueden añadir nuevas medidas como, según ha apuntado, algunas ya han anunciado en las últimas semanas en rueda de prensa. Sin embargo, preguntado por la intención de Cataluña de situar la obligatoriedad de la mascarilla a partir de los 12 años, el ministro ha apuntado que el compromiso que han adoptado este jueves es que sean los menores a partir de seis.



DARIAS: "LA COOPERACIÓN DE GOBERNANZA FUNCIONA"



Por su parte, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha calificado de "un paso más" este acuerdo alcanzado y ha instado a "seguir avanzando" para que la escuela siga siendo "un lugar de aprendizaje seguro y saludable".



"Hemos ido construyendo de manera conjunta un modelo de cogobernanza y necesitamos siempre dar respuestas coordinadas. Tenemos un reto sin precedentes en los ámbitos sanitarios, económicos y sociales y necesitamos alcanzar un mínimo común de entendimiento para dar respuestas que generen confianza y esperanza", ha afirmado.



Preguntada respecto a si ha habido reservas por parte de alguna comunidad autónoma para los acuerdos, ha reiterado que "el ambiente ha sido bueno y constructivo". "Pasa como siempre, que a veces hay más ruido fuera que dentro. El ambiente es bueno y la cooperación y gobernanza funciona y ese es el interés del Gobierno para seguir avanzando", ha concluido.