Ernesto Alterio confiesa cómo es su relación con Juana Acosta dos años después de su separación

26/08/2020 Ernesto Alterio, uno de los grandes protagonistas del Festival de Cine de Málaga



MADRID, 27 (CHANCE)



Ernesto Alterio ha hecho doblete en el Festival de Cine de Málaga. Si el domingo le veíamos presentando "Un mundo normal", ayer le llegaba el turno a "Crónica de una tormenta", que protagoniza con Clara Lago. Y es que el actor argentino está atravesando por un gran momento profesional y, pese a los difíciles momentos que estamos viviendo a causa de la pandemia, encadena un proyecto con otro.



Ernesto nos ha atendido amablemente y nos ha hablado no sólo de su nueva película sino también de su relación con los "paparazzi" y de cómo es la relación que mantiene, dos años después de su separación, con la madre de su hija Lola, la también actriz Juana Acosta.



- CHANCE: Te vemos con esta directora, con su ópera prima, cómo ha sido el resultado, cómo ha sido trabajar con ella.



- ERNESTO: Es una propuesta muy particular, una adaptación de una obra de teatro y la película se sostiene con el trabajo de un actor, de una actriz, en este caso Clara y yo y para mí eso era como un desafío. Imagínate que hemos rodado escenas de 18 páginas del tirón, era todo en un solo decorado, una propuesta desafiante en ese sentido y bueno, estoy contento con el resultado.



- CH: Se hablar del poder de los medios de comunicación y otros temas trasversales como el sexo, la maternidad, la vejez.



- ERNESTO: Sí, es una obra que tiene mucha riqueza temática en ese sentido porque todas las cuestiones que se dirimen en entre estos dos personajes a lo largo de una noche quedan encerrado en la redacción de ese periódico a causa de una tormenta y en realidad mi personaje es el director, tiene que elegir un sucesor, está evaluando al personaje de Clara Lago y ahí se dirimen todas estas cuestiones que tienen que ver con la diferencia de sexo, qué sucede con la mujer para que ocupe altos cargos.



- CH: ¿Cómo es tu relación con la prensa, cómo llevas que te hagan fotos y te pregunten?



- ERNESTO: Bueno, a ver, en mi caso trato de colaborar a tope, siento que es el medio para difundir el trabajo que hacemos. Yo todo lo que tiene que ver con promoción y eso, lo hago encantado. Es la manera de acercar a la gente lo que nosotros hacemos. Luego hay otro tipo de prensa con el que no conecto nada, todas estas cuestiones 'paparazziles' pero qué le vamos a hacer.



- CH: Ha llamado la atención que coincidas con Juana Acosta en el festival. Tienes buena relación.



- ERNESTO: Sí, pero no me gusta tanto hablar de cuestiones personales.



- CH: ¿Y el confinamiento cómo lo has llevado?



- ERNESTO: Bien, muy bien. Bueno bien, bien de salud y eso pero preocupado por el devenir del mundo en realidad. Con mucha extrañeza, yo salí del confinamiento un poco tocado, con una sensación de duelo también por todas las muertes que ha habido y ahora me siento un poco como recomponiéndome, al igual que está el mundo.