El vicepresidente de Comunicación de Venezuela supera la COVID-19

En la imagen, el vicepresidente de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez. EFE/Cristian Hernández/Archivo

Caracas, 27 ago (EFE).- El vicepresidente de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este jueves que ha superado la COVID-19, enfermedad cuyo contagio confirmó el pasado 12 de agosto, y agradeció "las muestras de afecto".

"Me complazco en informar que he superado, al día de hoy, la infección por COVID-19 que me aquejaba. Me reincorporo así a la lucha cotidiana. Agradezco profundamente las muestras de afecto y los abrazos de tantas y tantos", escribió Rodríguez en su cuenta de Twitter.

El pasado 12 de agosto, y a través de la misma red social, informó que se había contagiado de SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus que causa la enfermedad, si bien aseguró entonces que se encontraba "en buenas condiciones generales" y anunció que iba a "cumplir con el aislamiento y los cuidados necesarios".

Desde entonces, no se había tenido noticias de la evolución de Rodríguez, también ministro para la Comunicación e Información y uno de los rostros más visibles del Gobierno que, además, se ha turnado con su hermana y vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, para dar los partes diarios de contagios y fallecidos por la enfermedad.

Desde que se infectó ha sido Delcy Rodríguez quien ha informado diariamente acerca de la evolución de la pandemia en Venezuela.

Al igual que Rodríguez, el vicepresidente económico y ministro del Petróleo, Tareck El Aissami, y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, se han contagiado y superado la COVID-19.

Sin embargo, el jefe de Gobierno de Caracas y alto dirigente chavista, Darío Vivas, murió el pasado 13 de agosto por la COVID-19, menos de un mes después de anunciar que padecía la enfermedad y apenas un día después de que Rodríguez confirmara que se había contagiado.