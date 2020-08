El turismo y el comercio de Perú listos para "salir a la cancha" en un mundo pos-COVID-19

En el caso específico del turismo extranjero, que en 2019 llevó al país a 4,4 millones de viajeros, Promperú reconoció que será difícil de recuperar y llevará varios años, pero que sin duda "volverá". EFE/Luca Piergiovanni/Archivo

Lima, 26 ago (EFE).- El comercio exterior y el turismo peruanos, dos de las actividades económicas más afectadas por el embate de la COVID-19, están listos y aguardando para "salir a la cancha", de "inmediato" y "con una mayor fuerza" en cuanto lo permita la situación de la pandemia.

Al menos así lo expresó en una entrevista con Efe Luis Torres, presidente ejecutivo de Promperú, la agencia peruana de promoción exterior y turismo en la que abordó los desafíos de dos sectores que son pilares de la economía del país y que se han visto obligados a "reinventarse" para volver a salir a un mundo que, afortunadamente, "no se ha olvidado" de Perú ni de sus recursos naturales y turísticos.

PERÚ MARKETPLACE

Precisamente, una parte esencial de esa reinvención para abordar los efectos de la pandemia ha sido el lanzamiento de "Perú Marketplace", una plataforma digital para promocionar la oferta exportable peruana en un solo lugar que une a vendedores, productos y compradores de forma virtual.

"En cuestiones de promoción, todos nos estamos reinventando para capturar nuevamente a los compradores internacionales, al turismo y mantener la imagen país", explicó Torres.

"Perú Marketplace es una tienda virtual que ofrece a los que la usan una plataforma para mostrar un catálogo amplio de producto. De momento hay 600 empresas, con miles de productos, y esperamos llegar a más de 2.000 en 2021", añadió.

En este escaparate digital de la oferta peruana participan sólo empresas que cumplan requisitos de formalidad y capacidad, con la responsabilidad añadida de que deben ser "embajadores de Perú".

"La oferta exportadora peruana se convierte en un reflejo de su patrimonio, y hay responsabilidad en el ejercicio de esa la exportación al mundo. Hacemos énfasis en eso, que tengan rigor", acotó.

SUPERAR EL DESAFÍO

Esta herramienta digital es una de las muchas en las que se está trabajando en el país para superar "el reto descomunal" que ha supuesto la COVID-19, un desafío que Torres consideró que las empresas exportadoras peruanas podrán superar en cuanto se reabran las economías y se haga patente la nueva normalidad.

"Tenemos el temple, tenemos los servicios y las directivas para ayudar a buscar oportunidades en los mercados, y tenemos una red muy importante que trabaja para identificar los datos finos que necesitan los empresarios", indicó Torres con confianza.

Esa confianza también se extiende al turismo, hasta hace unos meses uno de los pilares de la economía peruana y que ahora yace en ruinas con la parálisis del transporte y la ausencia de viajeros que aún no se sabe cuando se podrá revertir.

"Nos estamos ocupando permanentemente de ese sector. Hay programas de apoyo para adoptar medidas de bioseguridad y que los destinos estén listos y preparados para recibir al turista. Se trabaja en promociones que privilegian la salud como un valor agregado que el turista recibe y que puede exigir", indicó Torres.

ACTIVOS SIGUEN VIVOS

En el caso específico del turismo extranjero, que en 2019 llevó al país a 4,4 millones de viajeros, Torres reconoció que será difícil de recuperar y llevará varios años, pero que sin duda "volverá".

"Los esfuerzos son para mantener la presencia del Perú. Los activos de nuestro turismo están intactos. Machu Picchu, el Amazonas, el lago Titicaca... Eso sigue allí. Hemos hecho campañas y visto que la receptividad sigue siendo buena y el Perú como destino se mantiene", añadió.

En cualquier caso, reconoció que el turismo no será ya más como antes de la pandemia, tanto en cantidad como en el tipo de turista que se espera.

"Estamos viendo que serán los "millenials" y la generación Z los que regresarán antes, un segmento que tiene un sentimiento más profundo sobre la sostenibilidad, que viaja con la idea de conocer y ayudar y ver los desafíos de los países", apuntó el responsable de la promoción exterior del país.

Así, el camino del nuevo turismo será "un proceso progresivo, como todo", una situación que Promperú ve con "optimismo realista".

"Hay que tener ideas fuertes de que seremos capaces de volver y ser mejores, y para eso desarrollamos planes. Y como todo proceso, en esta situación inédita, tenemos que estar preparados para absorber los obstáculos que hay en el camino", remarcó.

IMAGEN PAÍS

Torres descartó además que la situación de la COVID-19 en Perú, el país del mundo con un mayor número de muertes per cápita atribuidas a la enfermedad, vaya a afectar a estos esfuerzos de imagen.

"De hecho, hemos hecho mediciones de impacto y nos dimos con una recordación positiva del Perú. Se recuerda que es un país con una cultura milenaria, y eso es importante. Tenemos un patrimonio intacto y la estrategia de mantener aspectos positivos de lo que representa el Perú. Así esperamos merecer la atención y el incremento de este turismo", culminó.