El Mundial de League of Legends en China tendrá una burbuja como la de la NBA

Fotografía cedida hoy, por Riot Games que muestra una vista general de la final del Clausura 2019 de la Liga Latinoamérica de League of Legends en México. EFE/ Riot Games SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS

México, 27 ago (EFE).- El gerente de equipos y jugadores de Riot Games Latinoamérica, Nicolás Yentzen, afirmó este jueves que el Mundial 2020 de League of Legends, que se disputará a partir del 25 septiembre en Shangai, tendrá una burbuja como la de la NBA para evitar contagios de coronavirus.

"Será algo parecido a la de la NBA en Orlando. Todas las personas que irán se harán una prueba antes de hacer el viaje y al aterrizar, además de que, aunque salgan negativos harán una cuarentena de 14 días previo a incorporarse a la burbuja que será en un hotel con todo lo necesario para entrenar y competir", explicó.

El ejecutivo de la desarrolladora estadounidense añadió que el plan es que la final del Mundial, llamado Worlds, sirva como inauguración del estadio de fútbol Pudong con una capacidad limitada de público, pero esto dependerá del permiso por parte de las autoridades.

"Los jugadores y cuerpo técnico que hagan cuarentena tendrán una habitación individual con un computador para practicar y antes de ir a la burbuja tendrán que hacerse una nueva prueba", puntualizó Yentzen.

El gerente de equipos aseguró que tomaron la decisión de hacer el evento más importante en el año para League of Legends por una petición del gobierno chino, que les extendió una invitación con un código para facilitar el visado de los participantes.

Worlds 2020 será el primer evento internacional del año de League of Legends. El Mid-Season Invitational (MSI), evento global de mitad de temporada, fue cancelado por la pandemia.

"Cuando se declara la pandemia, Riot Games define cómo avanzamos con las ligas locales y eventos internacionales. Cada escenario se cuestionó y nos preguntamos si nos sentíamos listos para hacer el MSI y el Worlds. El MSI tuvo que cancelarse porque los casos de COVID-19 iban a la alza y no tenían diseñadas la medidas pertinentes para llevarlo a cabo", afirmó.

Yentzen expresó que en caso de que algún jugador no pueda viajar a China por dar positivo a COVID-19 antes de subir al avión, contemplarán la forma en que los equipos puedan "parchar" su plantilla.

El encargado de las escuadras latinas cree que la experiencia de la burbuja del Worlds les dejará aprendizajes para la temporada 2021 de la Liga Latinoamérica, que este sábado vivirá la final del Clausura 2020 entre Rainbow7 y All Knights.