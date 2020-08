El español Enrique López afirma que el San Luis debe mejorar la defensa

El jugador Romario Ibarra (i) de Pachuca disputa el balón con Enrique López de San Luis en el estadio León de la ciudad de León, estado de Guanajuato (México). EFE/Archivo

San Luis Potosí (México), 27 ago (EFE).- El defensor español Enrique López afirmó este jueves que la fragilidad del San Luis causa "preocupación" en el torneo Apertura.

"No creo que sea desesperación (permitir tantos goles), pero hay preocupación porque en la Liga Mx si perdonas, en cuanto te atacan en tu área te meterán gol. Debemos estar concentrados defensivamente para dejar nuestra portería en cero", dijo en rueda de prensa.

El San Luis, sucursal mexicana del Atlético de Madrid, encajó 10 goles en las primeras seis fechas del Apertura, lo que los deja como el segundo equipo que más vulnerado, detrás del Mazatlán FC con 11.

Este sábado, el 'Atleti' potosino recibirá al América, el equipo que más goles ha convertido en lo que va del torneo, 12.

"Preparamos bien este partido, nuestro rival es un gran equipo y vamos con el conocimiento de qué tenemos que hacer, confiados en conseguir los tres puntos", señaló.

El San Luis ocupa el decimoquinto puesto de la clasificación con cinco puntos producto de una victoria, dos empates y tres derrotas.

El argentino Mauro Quiroga dijo que el entrenador Guillermo Vázquez le pidió un trabajo diferente al que realizó en su anterior conjunto, el Necaxa, y por ello sólo suma dos goles en seis partidos.

"Ahora estoy en otras partes del terreno de juego, lo que el entrenador me pide. En partidos anteriores me tocó desarrollar otro tipo de trabajo que va de acuerdo al rival y a los partidos de turno. Ahora tenemos un compromiso difícil, viene un gran contrario y lo enfrentamos con la esperanza de conseguir el triunfo", afirmó.

A pesar de que el San Luis no ha ganado como local en lo que va del Apertura, Quiroga dijo confiar en lograrlo pronto.

"El equipo está motivado con ganas de trabajar, de revertir la situación en cuanto a resultados. Venimos de menos a más, hay cosas por corregir, tenemos errores que nos han privado de los resultados ideales, pero vamos por buen camino", concluyó.