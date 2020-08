El defensa Miguel Layún estrena este jueves programa de eSports y videojuegos

Miguel Layun (d) de Rayados de Monterrey disputa el balón con Dario Lezcano (i) de Bravos de Ciudad Juárez en el estadio BBVA de Monterrey (México). EFE/Archivo

Monterrey (México), 26 ago (EFE).- El defensa Miguel Layún, de los Rayados de Monterrey del fútbol mexicano, estrenará este jueves el programa de eSports y videojuegos, 'De Local', en el que tendrá invitados del deporte y entretenimiento.

"La gente podrá ver un lado no tan conocido de los atletas y celebridades a través de los videojuegos. Por medio de unas partidas en vivo podremos descubrir sus gustos por los videojuegos y seguramente saldrán anécdotas interesantes del mundo real" explicó el único mexicano en jugar en las tres principales ligas europeas.

El programa será transmitido por el canal de Facebook Gaming de su equipo, 19esports, y el primer invitado será Jürgen Damm, del Atlanta United de la MLS de Estados Unidos, con el que el zaguero jugará el videojuego FIFA.

El streaming se llevará a cabo el miércoles o el jueves de cada semana y entre los futbolistas que participarán próximamente estarán el delantero argentino Sergio 'Kun' Agüero, con quien jugó FIFA el pasado mayo, y el atacante del Puebla Santiago Ormeño.

En las redes sociales de 19esports se anunciarán las siguientes celebridades y horarios de este programa que forma parte de la barra de contenido de la organización de Layún.

El pasado 16 de julio, el antiguo elemento del Sevilla español presentó 19esports, que cuenta con divisiones en los videojuegos FIFA y PUBG Mobile.

El exjugador del Watford inglés aseguró a Efe que uno de sus objetivos con esta inversión es quitar el mal estigma que hay hacia los gamers.

"Durante la pandemia me di cuenta en mi faceta como streamer que los gamers socialmente no son bien vistos y son juzgados por estereotipos; podemos servir como un puente entre el mundo de los gamers y la gente que le gustan los deportes para generar una comunidad masiva con impacto social", señaló.

La escuadra de FIFA está integrada por el seleccionado mexicano 'Villamore3' y 'UL1BARRI', dos de los jugadores mexicanos mejor posicionados en el ranking FIFA.

La de PUBG Mobile, que compite en el Club Open Fall Split 2020 LATAM, la componen S1mple, Xevation, Nito, Jacup, Juan G y Fran.

Además de gamers, 19esports cuenta con la streamer Natalia García.