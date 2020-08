El correísmo oficializa el trámite para participar en las elecciones de 2021 en Ecuador

El candidato presidencial por el Centro Democrático (CD), Andrés Arauz (c), participa en un recorrido para oficializar ante el órgano electoral el trámite de aceptación de candidaturas, hoy, por las calles de Quito (Ecuador). EFE/José Jácome

Quito, 27 ago (EFE).- Los candidatos del movimiento que aglutina a los seguidores del expresidente Rafael Correa oficializaron este jueves ante el órgano electoral el trámite de aceptación de candidaturas a la Presidencia, Vicepresidencia y Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador.

Un grupo de simpatizantes del correísmo marcharon esta mañana por las calles de Quito, la capital, desde la Avenida la Prensa hasta la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) acompañando a Andrés Arauz, candidato presidencial por Centro Democrático (CD) y demás aspirantes a otras dignidades.

"Aceptamos la candidatura con mucho honor para devolverle a nuestra patria dignidad y que las familias ecuatorianas puedan tener dinero para alimentar a sus hijos", manifestó Arauz luego de firmar su postulación presidencial en el CNE.

El binomio Andrés Arauz y Rafael Correa se impuso el pasado sábado en las primarias del movimiento Centro Democrático, pues inicialmente el partido contemplaba otro posible candidato a la Vicepresidencia en caso de que Correa fuera impugnado.

El CNE establece que tras la conclusión de los procesos de democracia internos en cada movimiento político, los aspirantes tienen diez días para oficializar su candidatura en la institución de manera presencial.

Ante esta disposición, Arauz, economista de 35 años, manifestó hoy: "Estamos aquí por más absurdo que parezca este trámite, en pleno siglo XXI y en medio de una pandemia, tenemos que venir presencialmente".

El candidato presidencial aludió así a la exigencia de que los aspirantes a las elecciones deban personarse físicamente a un proceso electoral que se produce en plena pandemia del coronavirus.

Rafael Correa, que reside en Bélgica desde que dejó el poder en 2017, fue declarado culpable de cohecho y condenado a ocho años de prisión e inhabilitación política por el caso "Sobornos 2012-2016", no acudió hoy al CNE a confirmar su candidatura a la Vicepresidencia.

Al proceso judicial que enfrenta el exmandatario le resta un recurso de casación que podría resolverse en las próximas semanas y de acuerdo con juristas tras su conclusión la sentencia pasa a considerarse ejecutoriada, es decir, que la causa ya no admite recurso judicial alguno.

Según el calendario electoral, del 18 de septiembre al 7 de octubre los grupos políticos deberán concluir la inscripción de candidaturas de manera oficial en el CNE.

Si la candidatura de Correa lograra la inscripción antes de que su causa esté ejecutoriada podría bloquearse el proceso judicial de forma temporal hasta después de los comicios, dado que los candidatos disponen de inmunidad durante el proceso.

Arauz adelantó que "Ecuador tendrá sorpresas gratas con respecto a la aceptación de la candidatura a la Vicepresidencia de nuestro compañero Rafael Correa".

Aunque Centro Democrático lograra registrar a Correa como aspirante a la Vicepresidencia, su participación aún no estaría asegurada, ya que tras el registro de las postulaciones de los candidatos el ente electoral inicia un proceso de revisión de requisitos e inhabilidades, que concluye el 7 de octubre.

"El pueblo ecuatoriano debe estar atento a este tema para que no se impida la participación de Rafael Correa y que pueda representar al pueblo ecuatoriano", advirtió Arauz.

Correa es requerido por la justicia ecuatoriana en otro caso, el del secuestro del opositor Fernando Balda, en Colombia en 2012. Quien fuera su secretario Nacional de Inteligencia (Senain), Pablo Romero, fue condenado en primera instancia a nueve años de prisión, el pasado 14 de agosto.