El brasileño Doria asegura que el Santos está listo para salir de la crisis

Torreón (México), 26 ago (EFE).- El brasileño Matheus Doria, defensa del Santos Laguna, aseguró este miércoles que su equipo está listo para salir de la crisis en el torneo Apertura y buscará hacerlo desde el próximo domingo.

"Debemos ir por las tres unidades. Los jugadores nos sentimos molestos, pero es algo bueno porque genera fuerzas; nos unimos sabiendo que somos los que jugamos y podemos salir de esta situación", señaló el zaguero en una rueda de prensa.

El Santos del entrenador uruguayo Guillermo Almada, uno de los equipos mexicanos de mejores resultados en lo que va de este siglo, suma apenas una victoria, dos empates, tres derrotas y cinco puntos, con los que aparece en el antepenúltimo lugar del Apertura, bautizado por la Liga Mx como torneo Guardianes.

Aunque el equipo ha fallado en el ataque, el duodécimo del campeonato, y en la defensa, la quinta más insegura, Doria recordó que están a solo cuatro puntos de la zona de clasificación, a tiempo de remontar.

"Ahora estamos con cinco unidades, por lo que necesitamos ganar para acercarnos a los equipos que están en los puestos de arriba en la tabla. La entrega no puede faltar nunca, y estamos mentalizados en sumar de a tres puntos desde ya", reiteró.

Doria, originario de Río de Janeiro, es un fijo en la alineación del Santos, que ha jugado todos los minutos del torneo y tiene autoridad para revelar el estado de ánimo del grupo.

"No estamos acostumbrados a estar abajo en la tabla, pero sabemos que todos debemos de ser autocríticos para mejorar", explicó.

El domingo el equipo recibirá al impredecible Querétaro, que en las jornadas cuatro y cinco venció a Cruz Azul y América, los dos primeros de la tabla en aquel momento, pero el pasado fin de semana perdió con el Atlas, que estaba en último lugar.

Doria prefirió no fijarse en la inestabilidad de su rival de turno y afirmó que el Santos deberá hacerlo todo bien para ganar.

"Querétaro tiene delanteros fuertes, que aguantan el balón y salen rápido en contragolpe. Debemos intentar ganar la mayor cantidad de balones posibles, atentos a la segunda jugada, algo que buscan para generar ataque. Hay que estar con las líneas juntas, ser fuertes y sólidos", concluyó.