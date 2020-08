El 54 % de las familias homoparentales en Chile es víctima de discriminación

Para el 94 % de los encuestados es "muy importante" que se apruebe la ley que permite casarse a las personas del mismo sexo, y el 16 % lo considera la mejor vía para resolver los derechos de las familias homoparentales. EFE/Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 27 ago (EFE).- El 54 % de las familias homoparentales en Chile denuncian haber sufrido discriminación y apuntan a la Administración como la institución que les pone más trabas, al no estar reconocida todavía la filiación de hijos con padres del mismo sexo, apuntó un estudio publicado este jueves.

La mayoría de los hijos de familias homoparentales son criados en un ambiente LGTBI (62 %), sin embargo la custodia en la mayoría de las casos solo la tiene un padre o madre biológica, afirma el pionero informe del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), uno de los colectivos LGBTI más activos del país.

"Esto refleja que padres y madres LGBTI no son reconocidos como tal por la ley. Más aún, otros, que no ejercen el rol de madre o padre, sí son reconocidos como tal. Se trata de una desigualdad estatal de corte homofóbico", señaló la portavoz del Movilh, Daniela Andrade.

Entre los lugares donde las familias encuestadas señalan sufrir discriminación están el Registro Civil (40 %) y otros "organismos públicos que dan prestaciones de seguridad social" (31 %), estando por detrás otros como el "lugar de estudios del niño o niña" o el "lugar de trabajo".

La ley que permitiría la filiación de hijos con padres o madres del mismo sexo se encuentra actualmente en discusión en el Parlamento chileno.

Lo mismo sucede con la norma que permite el matrimonio igualitario, sobre la que se dio luz verde para legislar el pasado mes de enero pero que aún requiere de más trámites parlamentarios hasta convertirse en ley.

Para el 94 % de los encuestados es "muy importante" que se apruebe la ley que permite casarse a las personas del mismo sexo, y el 16 % lo considera la mejor vía para resolver los derechos de las familias homoparentales.

Según indica el estudio, realizado a 219 personas entre julio y agosto de 2020, un 86 % de las familias homoparentales chilenas tienen dos madres, mientras que el 13 % la encabezan dos padres.

La mayoría (57 %) tuvo sus hijos a través de relaciones heterosexuales con terceros, seguido por la reproducción asistida (20 %) y la adopción (5 %). El resto asumieron la crianza de hijos sin ningún tipo de vínculo.