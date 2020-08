EEUU.- Pence destaca la determinación de Trump para cumplir sus promesas pese a recibir "implacables" ataques

27/08/2020 El presidente de EEUU, Donald Trump, junto a su vicepresidente, Mike Pence, durante la tercera noche de la Convención Nacional Republicana. POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS NORTEAMÉRICA INTERNACIONAL KEVIN DIETSCH - POOL VIA CNP / ZUMA PRESS / CONTAC



Pence acepta su nominación como vicepresidente para las elecciones en la tercera jornada de Convención Nacional Republicana



Ha asegurado que Joe Biden es "el caballo de Troya de la izquierda radical", que busca "espolear a la China comunista" y "abrir las fronteras".



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha mostrado su total lealtad al presidente, Donald Trump, este miércoles por la noche durante el tercer día de la Convención Nacional Republicana, en donde ha destacado el valor de la palabra de su jefe a la hora de mantener sus promesas pese a los "implacables" ataques que ha estado recibiendo.



"Durante los últimos cuatro años, he visto a este presidente soportar ataques implacables y levantarse todos los días y luchar para mantener las promesas que hizo al pueblo estadounidense", ha alabado Pence, poco después de aceptar su nominación a vicepresidente para las próximas generales del 3 de noviembre.



"Desde el primer día mantuvo su palabra. Reconstruyó nuestro Ejército, creó la Fuerza Espacial, la primera nueva rama de nuestras fuerzas armadas en 70 años ... Y devolvimos a nuestros astronautas al espacio en un cohete estadounidense por primera vez en casi una década", ha añadido.



"Donald Trump es un hacedor. Pocos presidentes han aportado más independencia, energía y determinación a ese cargo", ha continuado Pence durante su discurso celebrado en Baltimore, y en el que han estado presentes su esposa, Karen Pence --quien también tuvo su momento en esta jornada de convención--, el propio Trump y la primera dama, Melania, quien ya el día anterior pidió a los electores cuatro años más para su marido al frente de Estados Unidos.



Pence ha hecho hincapié constantemente en su discurso en el cumplimento de las promesas llevadas a cabo por Trump, quien aprobó, ha recordado, "la reforma de rebaja de impuesto más grande de la historia de Estados Unidos, hizo retroceder la burocracia federal y luchó por la libertad y la justicia comercial".



No sólo ha tenido palabras de elogio para Trump, también ha reservado algunas descalificaciones para el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, a quien le ha criticado, entre otras cosas, sus diferencias con respecto a la actual política internacional del Gobierno de Estados Unidos.



Mientras prolongaba la retórica estadounidense de loar las supuestas virtudes de las fuerzas militares y el valor y la heroicidad los jóvenes en el campo de batalla, Pence ha aprovechado la ocasión para atacar a Biden asegurando que él "se opuso al derrocamiento de Osama bin Laden" y criticó la decisión de Trump de abatir al general de la Guardia Revolucionaria iraní, Qassem Soleimani.



"EEUU ES UNA NACIÓN DE MILAGROS"



Si bien la pandemia del coronavirus está pasando casi desapercibida durante esta convención, Pence se ha prodigado un poco más en comparación a las intervenciones de otras figuras del partido durante los últimos días.



El vicepresidente ha destacado que hasta que llegó "el virus chino", se construyó en el país "la mayor economía del mundo", volviendo a hacer "grande" a Estados Unidos.



Pese a todo, recuerda, el presidente Trump, "en una acción sin precedentes", canceló los vuelos a China, lo que "salvó un número incalculable de vidas estadounidenses".



"El presidente Trump reunió todos los recursos del gobierno federal y nos indicó que forjáramos asociaciones fluidas con gobernadores de todo Estados Unidos de ambos partidos. Nos asociamos con la industria privada para crear pruebas y producir suministros y ahora estamos realizando 800.000 pruebas por día", ha subrayado.



En esas ha recogido el guante lanzado desde la Convención Demócrata la semana pasada, en donde Biden acusó a Trump de estar esperando un milagro que le resolviese la crisis sanitaria actual provocada por la pandemia, que ha provocado más de 5,8 millones de afectados en todo el país y la muerte de cerca de 179.800 personas.



"Estamos desarrollando un número creciente de tratamientos. La semana pasada, Joe Biden dijo que 'no se avecina ningún milagro, pero lo que Joe no parece entender es que Estados Unidos es una nación de milagros y estamos en camino de tener la primera vacuna contra el coronavirus", ha lanzado.



BIDEN, "UN CABALLO DE TROYA PARA LA IZQUIERDA RADICAL"



Ha sido ya casi al final de su discurso cuando Pence ha lanzado toda la artillería contra Biden, a quien le ha calificado como "el caballo de Troya de la izquierda radical", a la vez que le acusaba de querer generar el caos en las calles, pues las políticas que quiere implantar generarían "inseguridad" y "violencia", aunque no ha ofrecido detalles de ello.



"Joe Biden ha sido un animador de la China comunista: quiere derogar todos los aranceles que están nivelando el campo de juego para los trabajadores estadounidenses", ha asegurado.



Del candidato demócrata también ha dicho que "está a favor de las fronteras abiertas", de las "ciudades santuario" y de "abogados y atención médica gratis para inmigrantes ilegales", a diferencia de Trump, apunta, que ha asegurado la frontera sur construyendo más kilómetros de muro.



"Joe Biden apoya la financiación del aborto por parte de los contribuyentes hasta el momento del nacimiento", ha añadido Pence, quien tras enumerar la "agenda" del candidato demócrata ha concluido asegurando que "nunca la elección en unas presidenciales ha sido tan clara".