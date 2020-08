Duque autoriza que brigada militar de EE.UU. en Colombia reanude sus labores

El ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, habla junto a los altos mandos militares y de policía durante una conferencia de prensa hoy, en la Escuela Superior de Guerra, en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega

Bogotá, 27 ago. (EFE).- El presidente colombiano, Iván Duque, autorizó la reanudación de las labores de asesoría y cooperación de una brigada militar de los Estados Unidos en el país, luego de que estas fueran suspendidas por orden de un tribunal, informó este jueves el Ministerio de Defensa.

A principios de julio, cuando 48 miembros de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB, por sus siglas en inglés) ya estaban en Colombia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al Gobierno suspender las actividades de esa unidad al fallar una tutela (recurso de amparo) de un grupo de congresistas.

Al menos 20 legisladores presentaron una tutela contra Duque al considerar que el mandatario "vulneró sus derechos a la política en la modalidad del ejercicio del control político" porque no solicitó al Senado "la autorización para el tránsito de tropas extranjeras".

El tribunal entonces determinó que el jefe de Estado debía remitir toda la información sobre las actividades de la brigada militar al Senado para que los congresistas asumieran "su función privativa de control político".

"Una vez se definió ese asunto, mediante la comunicación de 69 senadores y la comunicación enviada por el entonces presidente del Senado, el presidente (Duque) autorizó que continuaran las tareas de asesoría los soldados americanos", dijo hoy el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.

Según Trujillo, el Gobierno cumplió con remitir al Senado el informe completo sobre las labores que la brigada desarrollaría en Colombia y luego 69 senadores de distintos partidos políticos confirmaron haber cumplido con el control político sobre dicho informe de "manera satisfactoria".

"Más de la mayoría absoluta del Senado le dijo al presidente del Senado que este un asunto de cooperación militar que no implica tránsito de tropas. (Dijeron además) que es imperativo que la República de Colombia pueda continuar con todas las acciones que sean necesarias en la lucha contra la cadena del narcotráfico", agregó Trujillo.

MISIÓN DE LA SFAB

La SFAB es una unidad del Ejército estadounidense formada para asesorar y apoyar operaciones en naciones aliadas que llegó en junio a Colombia para ayudar en la lucha antidrogas.

El anuncio de la llegada de los miembros de la brigada revivió los temores de una escalada militar como la de hace dos décadas con el Plan Colombia, financiado con cerca de 10.000 millones de dólares por EE.UU., y punta de lanza de la campaña contra narcotraficantes y grupos guerrilleros.

Sin embargo, el ministro Trujillo siempre ha argumentado que se trata de una misión "de carácter consultivo y técnico", producto de la cooperación militar entre los dos países, y que en ningún momento habrá "tránsito de tropas extranjeras, ni participarán en operaciones militares".

"Por supuesto que vamos a seguir profundizando la cooperación con los Estados Unidos para fortalecer las capacidades a fin de combatir eficazmente el narcotráfico", agregó este miércoles Trujillo.

CONGRESISTAS NIEGAN AUTORIZACIÓN

El ministro Trujillo dijo hoy que una vez el Gobierno cumplió con todas las disposiciones exigidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, varios senadores le pidieron a ese mismo tribunal que abriera un incidente de desacato al presidente del Senado por no haber convocado a la Cámara Alta para cumplir las tareas de control político.

Trujillo explicó que el tribunal en cumplimiento de sus funciones negó la solicitud de los legisladores.

Sin embargo, este miércoles varios congresistas dijeron que la autorización del Congreso a las tropas norteamericanas anunciada por Trujillo no existió.

El senador Roy Barreras dijo que la comunicación a la que se refirió el ministro "fue una carta elaborada en Presidencia de la República y firmada solamente por el entonces presidente de Senado Lidio García. Nunca se votó. Nunca se decidió en el Congreso".