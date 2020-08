Directorio de Banxico se divide sobre futuro de tasas de interés

(Bloomberg) -- El directorio del banco central de México está dividido sobre el alcance de nuevos recortes a las tasas de interés para combatir la recesión económica, a medida que una inflación más rápida asusta a algunos de los responsables de la política monetaria.

Este mes, la junta estuvo dividida por primera vez desde marzo, cuando la vicegobernadora Irene Espinosa votó a favor de frenar el ritmo de la flexibilización, citando riesgos inflacionarios. Otros dos miembros de la junta dijeron que se estaba reduciendo el horizonte para menores costos de endeudamiento en el futuro, según la minuta de la reunión publicada el jueves.

Mientras tanto, otros dos miembros de la junta de cinco miembros consideraron que hay espacio para recortes más profundos, y uno de ellos argumentó que las tasas de interés reales, o ajustadas a la inflación, podrían llegar a cero o incluso volverse negativas.

El banco revisó el miércoles fuertemente a la baja sus previsiones de crecimiento económico para este año, y dijo que la economía podría contraerse hasta 12,8% en el peor de los casos. Al mismo tiempo, la inflación anual fue inesperadamente alta, de 3,99%, a principios de agosto, debido a que las interrupciones de la cadena de suministro provocaron un aumento en los costos de los alimentos.

En entrevistas anteriores, de los cinco miembros de la junta, Jonathan Heath y Gerardo Esquivel han manifestado su interés en recortar las tasas.

En presentaciones y entrevistas recientes, el gobernador, Alejandro Díaz de León, y el vicegobernador Javier Guzmán han instado a un enfoque cauteloso. El mandato de Guzmán termina a fines de este año, lo que le da al presidente, Andrés Manuel López Obrador, la oportunidad de nominar a otro miembro de la junta.

Los miembros de la junta que están preocupados por nuevos recortes, también señalaron los riesgos de que la reducción de los costos de endeudamiento podría debilitar aún más al peso después de salidas de capital récord del mercado de bonos en moneda local.

La junta votó 4-1 en su reunión del 13 de agosto acerca de reducir la tasa de política en medio punto porcentual a 4,5%. El banco apunta a una inflación de 3%, más o menos 1%.

Nota Original:Mexican Central Bankers Split Over How Low Interest Rates Can Go

©2020 Bloomberg L.P.