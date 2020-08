Detienen a un fugitivo que secuestró a una familia en Brasil para evitar su captura

Vista hoy de un carro con tiros de bala, usado por una banda de narcotraficantes, en la región central de la ciudad de Río de Janeiro (Brasil). EFE/Antonio Lacerda

Río de Janeiro, 27 ago (EFE).- La Policía brasileña detuvo este jueves a un fugitivo que mantuvo como rehenes por más de cinco horas a una familia en Río de Janeiro para evitar ser capturado por las autoridades, que lo perseguían desde la víspera.

Una anciana, una mujer y una menor de edad permanecieron retenidas a la fuerza en su propia casa luego de que el delincuente ingresara en la madrugada de este jueves al conjunto residencial donde viven, en Río Comprido, un barrio ubicado en el centro de Río de Janeiro.

El secuestro terminó hacia las 7.00 hora local (10.00 GMT) tras la rendición del delincuente, identificado como Renan Fortunato do Couto.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del jueves cuando Do Couto y otros cuatro hombres con los que se movilizaba en un vehículo fueron abordados por la Policía.

Los sujetos intentaron escapar y, tras registrarse un intercambio de disparos con las autoridades, Do Couto aprovechó para invadir el conjunto residencial y retener a las mujeres en su apartamento.

Durante el enfrentamiento, un sospechoso murió, dos más fueron heridos y trasladados a un hospital y otro logró escapar. Un vigilante del conjunto residencial también resultó herido, pero no de gravedad.

De acuerdo con declaraciones a la prensa del coronel Mauro Fliess, vocero de la Policía militarizada de Río, una de las víctimas logró enviar un mensaje por celular a su empleador informando lo sucedido, quien informó lo acontecido a las autoridades.

Las investigaciones adelantadas hasta el momento señalan que los cuatro sujetos, al parecer, pertenecen a un grupo de narcotraficantes que participó la víspera en una disputa territorial por el dominio del negocio en una de las favelas de la ciudad.

Los enfrentamientos entre facciones del narcotráfico para conseguir el control de la venta de drogas en las favelas son comunes en Río de Janeiro y una de los principales causas de la violencia en la ciudad.

Históricamente, las autoridades realizan operativos sorpresa para frenar a los delincuentes en las favelas, acciones que fueron más recurrentes durante las primeras semanas del confinamiento social ordenado por la pandemia del coronavirus.

No obstante, durante los operativos fueron denunciados abusos policiales que se volvieron cada vez más frecuentes durante el aislamiento de la "cidade maravilhosa", ocasionando la muerte de menores de edad y civiles inocentes en varias favelas.

Ante los hechos, la Corte Suprema de Justicia prohibió desde junio la realización de este tipo de operativos, una medida que ha bajado en un 75 % las muertes a manos de agentes del estado en esas barriadas.

Pese a que ha disminuido notoriamente el número de víctimas inocentes con la suspensión de los operativos, las autoridades consideran que la medida está "fortaleciendo" a los delincuentes.