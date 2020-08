Cultura.- Netflix prepara una serie de la saga Resident Evil

27/08/2020 Milla Jovovich en 'Resident Evil: Capítulo final' CULTURA SONY



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



Netflix adaptará otra saga de videojuegos a la pequeña pantalla. La plataforma prepara la serie de 'Resident Evil', que contará con Andrew Dabb ('Sobrenatural') como showrunner. El servicio en streaming, además, ha compartido la trama que tendrá esta adaptación, que estará narrada en dos líneas temporales diferentes.



"Absolutamente, 'Resident Evil' es uno de mis videojuegos favoritos", ha declarado Dabb en un comunicado de prensa. "Estoy tremendamente emocionado de narrar un nuevo episodio de esta increíble historia y mostrar la primera serie de 'Resident Evil' a los suscriptores que Netflix tiene en todo el mundo", agregó.



Dabb también ha adelantado que la serie contará "con viejos conocidos" y "algunas cosas que la gente no ha visto nunca". Está previsto que el showrunner comience a preparar la primera tanda de capítulos tras terminar la temporada final de 'Sobrenatural'.



La sinopsis apunta a que habrá "una historia en dos líneas de tiempo. En la primera, las hermanas Jade y Billie Wesker, de 14 años, se mudan a New Raccoon City", donde "descubrirán que la ciudad es más de lo que aparenta" y que "su padre puede estar ocultando oscuros secretos. Dichos secretos podrían destruir el mundo".



https://twitter.com/NetflixES/status/1298956878022610945



Después, la segunda línea temporal estará ambientada diez años más tarde, cuando "solo quedan menos de 15 millones de personas vivas en el mundo" y existen "más de 6.000 millones de monstruos, entre humanos y animales, infectados por el virus T".



En esta línea, Jade tiene 30 años y "lucha por sobrevivir en esta nueva realidad", pero "los secretos de su pasado, relacionados con su padre y su hermana, le seguirán atormentando".



Netflix adaptará esa mítica saga de videojuegos de Capcom en colaboración con Constantin Film. Dabb, además de figurar como showrunner, será también productor ejecutivo junto con Robert Kulzer, Oliver Berben y Marry Leah Sutton. Browen Hughes ('The Walking Dead') dirigirá los dos primeros episodios de la ficción.



Por otro lado, el reboot cinematográfico liderado por Johannes Roberts ('A 47 metros') sigue en marcha, pero se desconoce si tendrá alguna conexión con la serie.