Cuba mantiene tendencia oscilante de contagios de COVID-19 con otros 47 casos

Un hombre, que usa mascarilla para protegerse del coronavirus, pasa caminando frente a la palabra "Libre" escrita en un muro, el 21 de agosto del 2020, en La Habana (Cuba). EFE/Yander Zamora/Archivo

La Habana, 27 ago (EFE).- Cuba mantiene su tendencia oscilante de contagios de COVID-19 al sumar este jueves otros 47 casos, buena parte de ellos en La Habana, donde el Gobierno anunció que implementará nuevas medidas para controlar los rebrotes.

La cifra de hoy es la mayor en lo que va de semana -superior a los 35, 27 y 15 positivos de los últimos tres días-, aunque no llega a los 83 reportados el jueves anterior, el segundo mayor número de contagios diarios anunciados en la isla hasta la fecha.

El país caribeño acumula 3.806 casos de coronavirus, de los que ya se han recuperado 3.195 (83,9 %) y permanecen activos 517: seis en estado crítico, quince graves y el resto con evolución estable, informó el director de Epidemiología del Ministerio cubano de Salud Pública (Minsap), Francisco Durán.

De los nuevos positivos -todos cubanos-, 40 son contactos de otros pacientes, en siete no se confirma aún la fuente de infección y 38 (80,9 %) se mostraban asintomáticos en el momento de la prueba.

Estos contagios se detectaron entre 4.549 muestras PCR completadas la víspera, lo que eleva a 377.494 el total de estas pruebas, complementadas por miles de kits rápidos.

En hospitales cubanos permanecen ingresadas 1.024 personas, según el parte diario del Minsap, que no informó nuevos fallecidos por lo que el recuento de muertes por coronavirus se mantiene en 92.

CAPITAL A LA ZAGA

La Habana sigue siendo la provincia más afectada por la segunda ola del virus, iniciada apenas un mes después de que Cuba declarara controlada la enfermedad y comenzara su gradual reapertura.

Entre los 47 contagios de este jueves, 19 residen en nueve de los quince municipios de la capital, que reporta focos en todo su territorio y tiene cinco brotes activos, según datos oficiales.

El resto de los casos están dispersos por todo el país: cinco en la cercana Artemisa, trece en Matanzas (oeste), uno en Villa Clara, cuatro en Ciego de Ávila, uno en Camagüey (las tres en el centro) y cuatro en Las Tunas (este).

Estos brotes en regiones que no reportaban nuevas infecciones desde hace semanas, principalmente relacionados con viajeros desde La Habana, provocó que el Gobierno cubano aislara de nuevo a la capital y cancelara la desescalada, que sí mantiene en las demás regiones del país.

La mayoría de la isla se encuentra en la tercera y última fase del plan nacional de reapertura, menos las cercanas Artemisa y Mayabeque, donde se mantiene la fase 2, que suaviza restricciones como el uso de la mascarilla, requerida solo en lugares cerrados, y restablece servicios al 50 % de su capacidad.

La urbe habanera, con sus más de 2 millones de habitantes, es la única provincia cubana en fase 0 o "etapa de trasmisión limitada" del virus, que incluye la suspensión del transporte público, la limitación de los accesos, el cierre de la mayoría de los servicios y el uso obligatorio de la mascarilla fuera de las casas.

Debido a esta situación, La Habana no abrirá sus aulas el próximo 1 de septiembre como el resto del país, lo que significa un atraso considerable en la desescalada a nivel nacional, por lo que las autoridades han anunciado que aplicarán nuevas medidas restrictivas en la urbe, sin dar más detalles hasta el momento. EFE

