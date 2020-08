Coronavirus.- El ministro de Salud brasileño asegura que hay que vivir con el virus pues la vacuna "no acabará" con él

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El ministro de Salud de Brasil, Eduardo Pazuello, ha manifestado este jueves la necesidad de transmitir a la población que el nuevo coronavirus "no tiene fin" y que habrá que convivir con él, como ya se hace con otros virus, pese a la aparición de una próxima vacuna.



"No hay fin para el coronavirus. El coronavirus permanecerá con nosotros, pero como otros virus con los que convivimos", ha dicho Pazuello, quien es el tercer ministro de Salud del presidente Jair Bolsonaro, en apenas seis meses.



"La vacuna no acabará con el coronavirus. Viviremos con él y tendremos campañas de vacunación, como con el H1N1 (gripe porcina). Habrá nuevos hábitos, como el uso de la mascarilla y el distanciamiento social en algunos casos", ha continuado defendido Pazuello durante un diálogo con secretarios de salud estatales y municipales.



En ese reunión, de la que ha tenido constancia el periódico 'Folha de Sao Paulo', Pazuello ha insistido en que este mensaje "debería exponerse con mucha claridad" a la ciudadanía, aunque considera que el impacto del mismo será menor, pues el país "ha sabido lidiar" con la enfermedad.



De acuerdo con el balance del Ministerio de Salud, Brasil ha registrado 3.761.391 casos acumulados y 118.649 fallecidos. Las últimas cifras han mostrado un aumento de 44.235 contagios y 984 muertes en las últimas 24 horas.



La cifra de personas recuperadas es ya de 2.947.250, mientras que otras 695.492 continúan bajo supervisión médica.



El sudeste de Brasil continúa siendo el epicentro de la pandemia, con más de 1,3 millones de casos y casi 53.500 fallecidos, siendo Sao Paulo y Río de Janeiro los estados más afectados.