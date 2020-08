Coronavirus.- Ecuador no renovará el estado de excepción frente a la pandemia

09/06/2020 Control de temperatura frente a una iglesia de Quito POLITICA SUDAMÉRICA INTERNACIONAL ECUADOR JUAN DIEGO MONTENEGRO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Ecuador ha descartado este miércoles que vaya a intentar renovar el estado de excepción vigente desde el 16 de marzo, después de que la Corte Constitucional advirtiese poco antes de que no aceptará una nueva prórroga, recordando que la restricción de derechos fundamentales no puede tener carácter permanente.



El tribunal ha afirmado que el estado de excepción decretado inicialmente por 60 días y prorrogado otros 30 "no constituye un mecanismo permanente y apto para enfrentar situaciones adversas de carácter indefinidas", como podría ser en este caso la pandemia de COVID-19. Los ecuatorianos recuperarán el 13 de septiembre las libertades de reunión, movimiento y asociación.



La ministra del Interior, María Paula Romo, ha advertido de que la conclusión del estado de excepción no implica el fin de la emergencia, sino que será necesario pasar a una nueva fase en la que se impondrán "el autocuidado y la autoprotección". El Gobierno ha lanzado la campaña 'Yo me cuido' para apelar a la colaboración ciudadana.



El Ejecutivo de Lenín Moreno también espera intensificar la concertación con autoridades regionales y locales, que asumirían a partir de ahora más competencias. Un portavoz del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), Juan Zapata, ha advertido de que los municipios serán los responsables de organizar el uso de espacios públicos, así como la movilidad de vehículos, informa 'El Comercio'.



Las autoridades sanitarias ecuatorianas han informado este miércoles de 1.519 nuevos casos de COVID-19, lo que eleva el balance total desde el inicio de la pandemia a 110.549. El Ministerio de Salud tiene confirmados 6.410 fallecidos por la enfermedad, si bien sospecha también de otras 3.700 muertes.