Clara Lago nos da las mejores noticias sobre Dani Rovira

26/08/2020 Clara Lago, de lo más sonriente, ha vuelto al Festival de Cine de Málaga para presentar "Crónica de una tormenta" EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD ALEX ZEA



MADRID, 27 (CHANCE)



Clara Lago ha reaparecido en el Festival de Málaga para presentar su última película, "Crónica de una tormenta". Una cinta intimista, de la directora Mariana Barassi, en la que se tratan temas como la madurez, el sexo, la maternidad o la desigualdad en el terreno laboral, y que la madrileña protagoniza con Ernesto Alterio.



Ha sido en la première de dicha cinta cuando hemos tenido el placer de hablar con la protagonista de "Ocho apellidos vascos" que, muy sonriente, nos ha dado las mejores noticias sobre su pareja, Dani Rovira, completamente curado del linfoma contra el que ha luchado en los últimos meses.



- CHANCE: Adoramos a Dani, vaya ejemplo de valentía y superación que nos ha dado.



- CLARA: Totalmente de acuerdo. La verdad es que sí.



- CH: ¿Cómo se encuentra?



- CLARA: Muy bien.



- CH: ¿Lo has podido ver esto días?



- CLARA: No, él está súper bien, se ha ido, está rodando fuera de España y está muy bien, se puede decir que está superado. Ha llegado mucho amor de todas partes ,eso siempre es muy bonito.



- CH: ¿Lo veremos pronto en las pantallas?



- CLARA: No sé para cuándo será esto que está rodando pero ya está hecho un toro otra vez y en marcha, eso es lo importante.



