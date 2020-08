Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- El cambio de política de Powell, el impacto de Laura en Luisiana y las solicitudes iniciales de beneficio por seguro de desempleo.

Jackson Hole

El discurso virtual del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, en el simposio anual de Jackson Hole esta mañana será atentamente observado por los inversionistas, ya que se espera que entregue detalles de la esperada revisión marco del banco central. Es probable que esto haga que los encargados de política monetaria adopten un enfoque más relajado hacia la inflación, incluso hasta el punto de aceptar movimientos por encima de su objetivo de 2% para compensar las bajas lecturas anteriores. Powell habla a las 9:10 a.m., hora del este, desde Washington.

Catastrófico

El huracán Laura tocó tierra temprano esta mañana en Luisiana con fuertes vientos de 150 millas por hora (unos 240 kilómetros por hora), lo que lo convierte en una de las tormentas más poderosas que haya azotado al estado. Si bien el sistema meteorológico perderá fuerza a medida que avance por tierra, el daño causado podría dejar áreas inhabitables durante semanas debido a que las aguas de las inundaciones no retrocederán durante varios días. El petróleo se mantiene cerca de sus máximos de cinco meses, ya que los inversionistas están a la espera de las evaluaciones de los daños, mientras que el impacto regional representa poco más de la mitad de la capacidad de exportación de gas natural licuado de EE.UU.

Solicitudes

La estimación de consenso para las solicitudes semanales de beneficio por seguro de desempleo señala que llegarán a 1 millón cuando se de a conocer la cifra a las 8:30 a.m., y que las solicitudes continuas seguirán disminuyendo para llegar a 14,4 millones. Si bien el repunte de la semana pasada en las solicitudes reforzó la opinión de que las mejoras en el mercado laboral ocurrirían de manera irregular, una mejora hoy mostraría que la tendencia de recuperación se mantiene.

Los mercados caen

El repunte mundial sin precedentes está mostrando señales de estancamiento al tiempo que los inversionistas esperan el discurso de Powell más tarde esta mañana y persisten las preocupaciones sobre las relaciones entre China y EE.UU. El índice MSCI Asia Pacific se contrajo 0,1%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con un descenso de 0,5%. En Europa, el índice Stoxx 600 bajaba 0,4% a las 5:45 a.m., y entre los sectores de peor desempeño estaban los bancos y las compañías de bienes raíces. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una apertura a la baja, el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años era de 0,675% y el oro revirtió algunos de los avances de ayer.

También hoy…

Además de las solicitudes, también conoceremos la segunda lectura del PIB del segundo trimestre a las 8:30 a.m. Las ventas de viviendas pendientes para julio se publicarán a las 10:00 a.m. El economista del Banco Central Europeo Philip Lane y el gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, se encuentran entre los otros oradores que hablarán más tarde en Jackson Hole. El presidente Donald Trump pronunciará su discurso de nominación para la Convención Nacional Republicana desde la Casa Blanca. Dell Technologies Inc., HP Inc., Dollar General Corp. y Tiffany & Co. están entre las compañías que darán a conocer sus resultados financieros.

