China dice que ha tomado "medidas enérgicas" frente a las "provocaciones" de EEUU

Pekín, 27 ago (EFE).- El Ministerio de Defensa chino afirmó hoy que las relaciones entre Washington y Pekín se enfrentan a una situación "extremadamente grave" y que el país asiático ha adoptado "medidas enérgicas para salvaguardar con firmeza su soberanía" y "hacer frente a las provocaciones de EEUU".

No obstante, el portavoz del Ministerio Wu Qian no aclaró en la rueda de prensa mensual si el país asiático lanzó dos misiles "anti-portaaviones" ayer, miércoles, en el mar de China Meridional en advertencia a EEUU, tal y como aseguraron hoy medios locales como South China Morning Post, que citó a fuentes anónimas.

Según este diario, China envió un misil DF-26B desde la provincia noroccidental de Qinghai y un DF-21D desde la oriental de Zhejiang a un área situada entre la provincia insular de Hainan y las disputadas islas Paracel (Xisha, en mandarín), el mismo día en que EEUU envió un avión de reconocimiento U-2 a una zona de exclusión aérea que el Ejército chino (EPL) usa para realizar maniobras.

"Durante un tiempo, EEUU ha seguido con sus provocaciones, creado problemas y socavado gravemente la soberanía china. Esto ha dañado las relaciones entre los dos países y sus fuerzas armadas. China no va a bailar al son de EEUU ni va a dejar que EEUU le tome el pelo. Hemos tomado medidas enérgicas para salvaguardar nuestra soberanía y nuestros intereses de desarrollo", afirmó Wu.

El portavoz añadió que espera que "Estados Unidos vea el desarrollo de China con una mentalidad abierta y racional" y "salga del atolladero de ansiedades en el que se ha metido".

"Es importante que los dos Ejércitos mantengan la comunicación para prevenir riesgos", dijo Wu.

Asimismo, sobre el envío del avión de reconocimiento U-2, el portavoz chino aseveró que "EEUU ha aumentado la presión para provocar", pero resaltó que "China no tiene miedo".

"Algunos políticos estadounidenses están haciendo todo lo posible para socavar las relaciones entre los dos Ejércitos e incluso crear accidentes y conflictos militares, poniendo en peligro la vida de soldados en la primera línea de fuego", señaló.

Además, el portavoz indicó que China se opone firmemente a que Estados Unidos despliegue misiles de corto y medio alcance en países asiáticos, algo que, de suceder, "provocaría una respuesta".

CHINA MANDA UN MENSAJE A EEUU

Vietnam condenó el miércoles por segunda vez en dos semanas maniobras militares de China en el archipiélago de las islas Paracel -sobre las que el gigante asiático mantiene disputas con Vietnam y Taiwán por su soberanía- y acusó a Pekín de poner en peligro la paz en la región.

"Los ejercicios militares en estas islas no están dirigidos contra ningún país", se limitó a comentar hoy Wu.

Según la fuente citada por South China Morning Post, China habría lanzado los mencionados misiles "para responder a los riesgos potenciales que traen consigo los cada vez más frecuentes aviones de combate y buques estadounidenses en el mar de China Meridional".

Un analista militar citado por el diario, Song Zhongping, añadió que los lanzamientos son un mensaje para Washington: "EEUU refuta la actuación de China respecto a Taiwán y al mar de China Meridional, lo que ha invitado a China a mostrar su fuerza militar. Quieren hacerles saber que sus portaaviones no pueden seguir mostrando músculo cerca de las costas chinas".

China presentó el miércoles una queja formal a EEUU por enviar el U-2 a una zona de exclusión aérea que, según el Ejército chino (EPL), "sobrevoló sin permiso una zona de exclusión aérea" donde llevaba a cabo simulacros con fuego real.