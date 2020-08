Casa Real.- Colau reivindica la legalidad y pertinencia del pleno extraordinario sobre la monarquía de Barcelona

27/08/2020 La alcaldesa Ada Colau, en el pleno sobre la monarquía del Ayuntamiento de Barcelona CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA POLÍTICA DAVID OLLER - EUROPA PRESS



BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)



La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reivindicado la legalidad y pertinencia del pleno extraordinario de Barcelona sobre la monarquía que se celebra este jueves, ya que "es un debate democrático, se permite el debate de ideas en el pleno municipal y que no hay ningún obstáculo jurídico".



Colau ha respondido así a la líder de Cs en el Ayuntamiento de Barcelona, Luz Guilarte, que ha reclamado en el inicio del plenario que se dé respuesta a las dos preguntas presentadas por su grupo sobre la pertinencia o no de celebrarlo, tras considerar que no han sido respondidas por el informe emitido por el secretario general y que este plenario "contraviene la Constitución.



Concretamente ha solicitado respuesta a si el contenido de este plenario contraviene o no la constitución en su contenido --sea cual sea la forma del debate--, y si "siendo la Constitución superior a la carta municipal y al ROM, es posible dar cumplimiento a lo que se pretende votar".