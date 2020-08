Canadá considera que es demasiado pronto para la tecnología "hyperloop"

En la imagen, Elon Musk, el fundador de Tesla y creador de la tecnología "hyperloop". EFE/Ulises Ruiz Basurto/Archivo

Toronto (Canadá), 27 ago (EFE).- Un informe del Gobierno canadiense dado a conocer este jueves considera que la tecnología "hyperloop", propuesta por el fundador de Tesla, Elon Musk, y que utiliza tubos de vacío para el transporte de pasajeros y mercancías, no es todavía viable por su elevado precio y carácter experimental.

La publicación del estudio se produce dos días después de que el Gobierno de la provincia de Alberta (Canadá) firmase un memorándum de entendimiento con TransPod, una compañía canadiense que está desarrollando la tecnología, para estudiar la construcción de una línea de "hyperloop" entre las ciudades de Calgary y Edmonton.

El estudio, al que ha tenido acceso el periódico "The Globe and Mail", señala que "hyperloop es un nuevo concepto de transporte prometedor; sin embargo, existe demasiada incertidumbre para que sea considerado en el corto plazo como una alternativa viable a trenes de alta velocidad, trenes de levitación magnética o la aviación".

Por ello, la tecnología no será comercialmente viable hasta al menos a finales de la próxima década, según el informe del Ministerio de Transporte de Canadá.

El sistema "hyperloop" se basa en tubos al vacío o con escasa presión en los que viajan vehículos eléctricos a alta velocidad gracias a la nula o baja resistencia del aire y fricción.

El acuerdo entre la empresa emergente TransPod y Alberta señala el desarrollo de una sistema eléctrico capaz de alcanzar una velocidad de 1.000 kilómetros por hora que podría generar hasta 38.000 empleos durante 10 años y reducir las emisiones de carbono en hasta 300.000 toneladas al año.

El consejero delegado y fundador de TransPod, Sebastien Gendron, estima que el proyecto para construir un "hyperloop" entre los 300 kilómetros que separan Calgary de Edmonton costaría entre 6.000 y 10.000 millones de dólares canadienses, entre 4.600 y 7.600 millones de dólares estadounidenses.

Esta cifra supone un precio de construcción de entre 15 y 33 millones de dólares por kilómetro de "hyperloop".

En 2013, cuando Musk abogó por esta tecnología, estimó un coste por kilómetro de 10,5 millones de dólares estadounidenses, pero expertos del sector han calculado que el precio real se situaría en estos momentos en 100 millones de dólares por kilómetro.

El informe del Ministerio de Transporte de Canadá coloca el coste por kilómetro en 56 millones de dólares canadienses por kilómetro, un 43 millones de dólares estadounidenses.

TransPod ha apuntado que en los próximos dos años realizará un estudio de viabilidad del proyecto de Alberta y que para 2024 completará la fase de investigación y desarrollo. Para 2027 completará un recorrido de pruebas de alta velocidad y que en 2025 empezaría la construcción de la línea entre las dos ciudades canadienses.

TransPod estima que el coste para los pasajeros del viaje entre Calgary y Edmonton sería de entre 40 y 60 dólares canadienses (30 y 45 dólares estadounidenses).