Camioneros bloquean rutas en Chile en protesta por ataques en carreteras

Amplía con declaraciones de camioneros ///Santiago, 27 Ago 2020 (AFP) - Camioneros bloquearon parcialmente distintas rutas de Chile este jueves para protestar por el aumento de ataques, en especial en la Araucanía (sur), donde ha recrudecido un histórico conflicto de tierras entre indígenas mapuches y el Estado.Los conductores estacionaron sus camiones en varios puntos de la carretera que conecta el norte con el sur de Chile, y en la ruta 68, que une Santiago con la ciudad de Viña del Mar -unos 140 km al noroeste de la capital-, donde solo permiten el tránsito de forma esporádica, según constató un periodista de la AFP.Varios gremios de camioneros convocaron una paralización tras una serie de ataques en las últimas semanas en la región de la Araucanía, unos 600 km al sur de Santiago, donde se mantiene un foco de tensión constante debido a los reclamos de tierras por comunidades indígenas mapuches."Estamos pidiendo seguridad, no sólo para los camioneros, sino para todos los chilenos", dijo José Villagrán, presidente de la Federación de Camioneros del Sur, a la Televisión Nacional de Chile.Villagrán aseguró que la protesta no interrumpirá el abastecimiento en el país.Los conductores presionan para lograr, entre otras medidas, la aprobación de una ley que iguale la sanción por atentar contra la cabina de un camión a la de un asalto similar a una casa, y brindar mayor seguridad en el transporte."A nosotros nos queman camiones, nos roban camiones, este es un problema social. Nuestro problema es la inseguridad y queremos que se legisle sobre eso", dijo a la AFP Octavio Viggio, dirigente camionero que se mantenía apostado en la ruta 68.En el marco del conflicto de tierras, algunos grupos radicales mapuches reivindican ataques a camiones y maquinarias forestales, pero también hay denuncias de autoataques o montajes."Este paro no es en contra del pueblo mapuche, acá las malas políticas del gobierno nos tienen en medio de un conflicto con el que no tenemos nada que ver", sostuvo por su parte el camionero Pedro Galea.El fin de semana, una niña de 9 años que viajaba junto a su familia resultó herida por disparos en un ataque contra un camión en la Araucanía. Luego los asaltantes hicieron bajar a los ocupantes del vehículo antes de prenderle fuego y encendieron barricadas en la carretera, informó la Policía. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, dijo que comparte "la preocupación por la seguridad, especialmente en la macrozona sur, que expresan quienes se dedican al transporte de carga".Sin embargo, agregó: "En nada aporta un paro de camioneros a la solución de estos problemas. La solución va a ser en base al diálogo sin amenazas, sin extorsiones y sin ultimátum".pa/mls/msa/gma -------------------------------------------------------------