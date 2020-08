Brasil.- El Atlético de Madrid vende a Caio Henrique al Mónaco por diez millones de euros

05/12/2016 Caio Henrique Guijuelo contra Atlético de Madrid DEPORTES ALEX MARÍN



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid ha comunicado este jueves el traspaso del defensa brasileño Caio Henrique al AS Mónaco, donde jugará las próximas cinco temporadas, después de tres cesiones consecutivas para el lateral izquierdo de 23 años.



"El Atlético de Madrid y el AS Mónaco han llegado a un acuerdo para el traspaso de Caio Henrique a la entidad monegasca. El futbolista brasileño, tras haber jugado cedido en el Paraná Clube, en el Fluminense y en el Grêmio durante las últimas campañas, afrontará un nuevo reto deportivo en el fútbol galo", informó el club colchonero.



El traspaso, tasado en 10 millones de euros, dos en variables, según informa la prensa brasileña, pone fin a la etapa de Caio Henrique en el Atlético de Madrid con apenas 69 minutos en su haber como jugador rojiblanco. Debutó en Copa del Rey, frente al Guijuelo, en una eliminatoria de 2016 y no volvió a jugar a las órdenes de Simeone.