Bienvenidos al ‘Piroceno’, una era de fuego desbocado

(Bloomberg) -- No solo California arde. Este verano, el humo de los incendios forestales masivos en Siberia asfixió los cielos hasta Alaska y estableció nuevos récords de contaminación, en un segundo año consecutivo de incendios sin precedentes en el Círculo Polar Ártico. El aumento de las temperaturas, la pérdida de precipitaciones y la vegetación reseca son características del cambio climático, dicen los científicos, al igual que los incendios forestales cada vez más extremos que resultan, desde el árido oeste de Estados Unidos hasta algunos de los lugares más fríos de la Tierra.

Sin embargo, estos infiernos son solo una dimensión de una vasta geografía humana del fuego. Eso afirma Stephen J. Pyne, profesor emérito de la Universidad Estatal de Arizona y exbombero forestal con más de 30 libros a su nombre, la mayoría de los cuales, como él escribe, “hacen del fuego un protagonista”. Su próximo libro propone que los últimos 10.000-12.000 años –una época oficialmente conocida como el Holoceno, que comienza al final de la última Edad de Hielo– son colindantes con lo que él llama el “Piroceno”. El libro, basado en un ensayo de 2015 titulado “The Fire Age” publicado en Aeon, resumirá cómo el destino del Homo sapiens está atado a su hábito de quemar cosas.

En resumen: Los primeros hombres usaban el fuego para buscar recursos, cocinar alimentos, construir herramientas y desarrollar rituales sociales. Más tarde, la agricultura de roza y quema reemplazó a las sociedades de cazadores-recolectores y eventualmente permitió el crecimiento de las ciudades. El tamaño del cerebro humano –lo que ideó tecnologías basadas en la combustión como la máquina de vapor– probablemente se deba a las mejoras en la dieta y al tiempo libre que el fuego proporcionó a nuestros antepasados. La era industrial marcó una gran escalada en la piromanía de la humanidad, desencadenando varias reacciones en cadena que ahora no se pueden extinguir fácilmente, incluidas las crecientes temperaturas globales que han incendiado el mundo.

Si el Piroceno es nuestro pasado y presente, ¿qué significa para el futuro? CityLab habló con Pyne por teléfono el lunes.

Si el Holoceno se refiere al mismo período, ¿cuál es el propósito de encontrar un término diferente? ¿Qué ofrece el “Piroceno” como lente de la historia humana?

No estoy en una campaña para eliminar otras descripciones. También me gusta “Antropoceno“. Pero mirar las cosas desde la perspectiva del fuego nos ayuda a ver cómo se manifiesta el fuego y cómo el fuego, particularmente el uso humano de él, está proporcionando la fuente de energía para el Antropoceno.

La Tierra es un planeta de fuego único, el único que sabemos que ha tenido fuego desde que tuvo vegetación terrestre. La manipulación del fuego también es exclusiva de los humanos, ningún otro animal lo hace. Es nuestra firma ecológica. Sufrimos una gran aceleración cuando comenzamos a quemar combustibles fósiles. Cuando sumas todos los cambios que estamos produciendo, parece que estamos entrando en una era de hielo para el fuego. Desde el aumento del nivel del mar hasta las extinciones masivas y los grandes cambios en la biogeografía, parece que estamos reemplazando las edades de hielo del Pleistoceno con una era del fuego que llamo el Piroceno.

Me pregunto si acuñar este término, esencialmente una nueva unidad de tiempo geológico, eleva el riesgo de desviar la responsabilidad del cambio climático de los humanos.

Creo que el Piroceno nos responsabiliza por completo, porque somos la única criatura que usa el fuego. La búsqueda del fuego siempre fue encontrar cosas para quemar y formas de quemarlas, y ahora tenemos una cantidad ilimitada de combustibles y formas de quemar, pero no hay lugar para el efluente: ha sobrecargado la atmósfera y los océanos. Entonces no nos absuelve en absoluto. Lo contrario, porque incluso la historia climática es ahora una subnarrativa de una historia de incendios más larga, en la que nos convertimos en una fuerza geológica.

¿De qué manera nos estamos convirtiendo en una fuerza geológica?

La vieja interpretación es que los últimos 10.000 o 12.000 años han sido un período interglacial y que estamos viviendo en un período corto de calentamiento intenso antes de dirigirnos a una nueva era de hielo. Cuando estaba en la escuela, los climatólogos decían que se acercaba el invierno. Ahora creo que por todas las cosas que estamos haciendo, el invierno no llega. Hemos roto el ciclo. Para mí, eso es parte de una narrativa continua de la humanidad lidiando con el fuego.

Desde la última recesión glacial, vemos una criatura con fuego que se encuentra con un entorno receptivo al fuego y los dos comienzan a interactuar. Piense en cuánta caza y búsqueda de alimentos están vinculados al fuego y la mayor parte de la agricultura fuera de las llanuras aluviales. Había que cultivar cosas que se pudieran quemar para obtener los efectos ecológicos del fuego. Eso continúa y luego damos con los combustibles fósiles, primero en forma de carbón. Luego desarrollamos máquinas para quemar carbón. Esto cambia la relación con el fuego y a través del fuego en todo lo que hacemos.

¿Cuáles son algunos de los escenarios probables que experimentaremos en los próximos años del Piroceno? ¿Cuáles son las formas en que podemos forjar una relación más responsable con el fuego?

Es posible que estemos en una era de fuego incontrolable a menos que podamos apagar nuestra quema de combustibles fósiles lo suficiente como para permitir que el clima se estabilice. Mientras hacemos eso, también tenemos que administrar mejor el paisaje. Eso no significa talar los bosques. Significa adelgazamiento. Significa la manipulación cuidadosa de nuestros paisajes. Eso también significa quema más controlada. En algunos lugares haríamos bien en quemar cada año o cada pocos años, en otros cada cinco o diez. Hay áreas en las que todavía tendremos que reunir nuestras capacidades de extinción de incendios. Pero ahora mismo tenemos demasiado del tipo incorrecto de fuego, muy poco del tipo correcto y demasiada combustión de combustibles fósiles en general. La paradoja es que necesitamos detener la quema de combustibles fósiles, pero acelerar la quema de paisajes vivos.

También podemos ciertamente evitar que las ciudades se quemen. No hay razón para verlas arder como ahora. Podemos apagar las fuentes de ignición más desagradables, como las líneas eléctricas, reinvirtiendo en nuestras redes. Podemos reinventar cómo alimentamos nuestras ciudades: Si tuviéramos más fuentes de energía solar o local, entonces no se necesitaría [una red eléctrica extendida].

También creo que debe haber una sensación de reconocimiento de que el fuego llegó para quedarse, y que debemos trabajar con él de manera que no nos destruya, o de manera que convierta los fuegos domesticados en fuegos salvajes, que es lo que hemos hecho. Vivir con el fuego es una frase incómoda, pero es verdad. A diferencia del covid-19, no es posible una vacuna.

