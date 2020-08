24/08/2020 Bielorrusia.- Lukashenko denuncia una "masacre diplomática" contra Bielorrusia. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha denunciado este jueves la "guerra diplomática" de la que está siendo objeto el país a raíz de su reelección en el cargo el pasado 9 de agosto, llegando incluso a hablar de "masacre" ante los continuados posicionamientos de los países vecinos en favor de la oposición. POLITICA EUROPA BIELORRUSIA PRESIDENCIA DE BIELORRUSIA



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha denunciado este jueves la "guerra diplomática" de la que está siendo objeto el país a raíz de su reelección en el cargo el pasado 9 de agosto, llegando incluso a hablar de "masacre" ante los continuados posicionamientos de los países vecinos en favor de la oposición.



Durante una reunión del Gobierno en Minsk, el veterano mandatario ha señalado que además de "una cierta "guerra híbrida" en la que están implicados los medios de comunicación, también parece haber dado comienzo "una masacre diplomática al más alto nivel".



Lukashenko ha subrayado que los países vecinos no solo apoyan abiertamente la repetición de las presidenciales --como reclama la oposición que rechaza el resultado oficial-- sino que también han comenzado a interferir en los asuntos internos de Bielorrusia y a presionar al Estado, según informa la agencia estatal BelTA. "Es evidente una guerra diplomática", ha denunciado.



En este sentido, se ha referido a las declaraciones que sostienen que "si Bielorrusia se disuelve, la provincia de Grodno se convertirá en parte de Polonia". "Lo están diciendo abiertamente pero están soñando. No lo conseguirán, estoy seguro", ha recalcado.



Bielorrusia ha venido registrando manifestaciones en Minsk y otras ciudades del país a raíz de la reelección de Lukashenko para un sexto mandato el pasado 9 de agosto. Según el resultado oficial, obtuvo el 80 por ciento de los votos, frente al 10 por ciento de la opositora Svletana Tijanovskaya. La oposición no reconoce este resultado y reclama una repetición de los comicios, algo que apoya buena parte de la comunidad internacional.



Al menos 56 personas fueron detenidas el miércoles durante las manifestaciones no autorizadas que se registraron en todo el país, según ha informado este jueves la portavoz del Ministerio del Interior, Olga Chemodanova, a Sputnik. En total, al menos tres manifestantes han muerto y cientos más han resultado heridos durante la represión de las protestas, que han sido mayoritariamente pacíficas.