Bielorrusia.- La Policía de Bielorrusia libera a un grupo de periodistas que fueron llevados a una comisaría de Minsk

28/08/2020 Una patrulla de policías militarizados recorre una de las estaciones del metro de Minsk para prevenir altercados durante las últimas manifestaciones contra un supuesto fraude electoral en las pasada elecciones. POLITICA EUROPA BIELORRUSIA EUROPA INTERNACIONAL CELESTINO ARCE LAVIN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



La Policía de Minsk ha soltado este jueves a un grupo de periodistas que había sido trasladado a una comisaría de Minsk, cuando se encontraban en el centro de la capital bielorrusa para cubrir una nueva jornada de manifestaciones, constantes desde las pasadas elecciones generales en las que el presidente, Aleksandr Lukashenko, obtuvo su sexto mandato consecutivo tras lograr el 80 por ciento de los apoyos.



Los primeros en salir de dependencias policiales han sido dos fotógrafos locales acreditados del periódico local 'Kommersant', quienes también trabajan para las agencias bielorrusa Belta y la delegación de la rusa Sputnik en este país.



El corresponsal de Sputnik, ha confirmado además que él es otro de los periodistas liberados en las últimas horas, junto a los reporteros de Reuters y AP, aunque desconoce el destino de los compañeros no acreditados que fueron detenidos junto al resto de profesionales que sí lo estaban.



El corresponsal de Sputnik ha informado que una vez en comisaría, los agentes les han identificado y comprobado sus credenciales y permisos para desempeñar su trabajo.



Horas antes, la portavoz de la Dirección General de Interior de Minsk, Natalia Ganusévich, confirmó que la Policía había conducido a un grupo de unos 20 periodistas a una comisaría de la capital "para verificar su identidad", pues iban a cubrir una acción no autorizada de la oposición en el centro de Minsk.



De acuerdo con la información que maneja la agencia Sputnik, el cónsul ruso en Minsk ha visitado a los periodistas del país que se encontraban en la comisaría.



Bielorrusia es el escenario de fuertes protestas después de las manifestaciones que se han estado celebrando por todo el país, en especial en la capital, ante la sospecha de fraude en los pasados comicios, que dieron por sexta vez consecutiva desde 1994 el poder a Alexander Lukashenko, quien en esta ocasión obtuvo el 80 por ciento de los apoyos.



Si bien las protestas fueron encabezadas en un primer momento por los simpatizantes de la oposición, tras las primeras intervenciones policiales, hay al menos un fallecido, los profesionales de algunas cadenas de televisión, así como trabajadores industriales, se unieron a las manifestaciones.



VIOLENCIA POLICIAL



El Comité de Investigación de Bielorrusia informó de que ha recibido unas 700 denuncias por lesiones de ciudadanos detenidos durante las protestas. "Más de 600 ciudadanos presentaron denuncias por lesiones sufridas en el momento de la detención y unas 100 personas denunciaron lesiones sufridas en los centros de detención provisional", indicó a través de un comunicado.



A su vez, la Fiscalía General del país anunció la semana pasada la liberación de casi todos los detenidos durante las protestas, que serían unos 6.700. En un mensaje en Telegram, indicó que, "en cooperación con el Ministerio de Interior, puso en libertad a los ciudadanos detenidos por haber participado en actividades masivas no autorizadas, lo que se calificó como infracciones administrativas".