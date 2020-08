Baloncesto/NBA.- Trump: "No sé mucho de las protestas de la NBA, se ha convertido en una organización política"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó a la NBA de "organización política" y dijo no saber mucho "sobre las protestas" que pararon el miércoles la competición, y que exigen cambios en las políticas del país por la justicia racial.



"No sé mucho sobre las protestas de la NBA. Sé que las audiencias han sido muy malas porque creo que la gente se está cansando de la NBA, pero no sé mucho de las protestas", dijo este jueves en una conferencia de prensa.



La NBA decidió este jueves que seguirá con los 'playoffs' que se están disputando en Orlando después de dos jornadas suspendidas como reacción de protesta de los jugadores. La reanudación de la temporada, tras el parón por el coronavirus, ya tenía un objetivo social para la NBA, contra el racismo del país.



Las protestas en Estados Unidos y entre los jugadores de la NBA reanudaron esta semana después de conocerse a través de las redes sociales el vídeo en el que se ve como un ciudadano, de 29 años, Jacob Blake, recibe siete disparos a corta distancia por parte de un agente de Policía.



"Se han convertido en una organización política y eso no es bueno, no es bueno para el deporte ni para el país", añadió Trump, sin dar interés a una protesta que no solo caló en la NBA sino que ha paralizado este jueves la WNBA, el tenis en Nueva York, la MLB de béisbol o la MLS de fútbol.