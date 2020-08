Baloncesto/NBA.- Marc Gasol critica el "racismo sistémico" en Estados Unidos y se suma a la "frustración" general

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El pívot español de Toronto Raptors, Marc Gasol, ha reconocido que "el nivel de frustración en los últimos días ha aumentado de forma considerable" entre los jugadores de la NBA, que han paralizado la competición tras el tiroteo al joven negro Jacob Blake, y ha lamentado el "racismo sistémico" que existe en Estados Unidos.



"El nivel de frustración en los dos últimos días ha aumentado de forma considerable. Cuando llegamos teníamos un objetivo muy claro de subir la notoriedad de estas situaciones, de usar nuestro altavoz para que la gente se diera cuenta, pero te das cuenta de que sigue pasando, de que el problema es muy profundo y no se reacciona. Las acciones de altavoz no están siendo respondidas con acciones fueras de aquí y esto genera frustración en los jugadores", explicó Gasol en declaraciones a #Vamos que recoge Europa Press.



El pívot lamentó que todas las protestas impulsadas por los jugadores de la NBA en la 'burbuja' de Orlando "caen en saco roto y la gente hace oídos sordos".



"Los jugadores estamos intentando pensar en otras maneras más recreativas e impactantes para conseguir cambios reales en un sistema social que es injusto y muy racista. Solo hay que ver las imágenes de televisión, son muy duras, muy difíciles de explicar a cualquier ser humano. No veo otra explicación que no sea un racismo sistémico que lleva pasando muchos años", reflexionó.



Por ello, Gasol destacó que "es tan importante el voto local, que determina las personas que podrán perseguir judicialmente estos hechos". "El racismo no es solo un problema político, es un problema de humanidad y educación. En algún momento tenemos que romper esa cadena y que no pase a las siguientes generaciones", finalizó.



La pasada madrugada, los Milwaukee Bucks se negaron a jugar ante Orlando Magic y precipitaron la suspensión de toda la jornada con el visto bueno de la NBA. El efecto dominó afectó a todo el deporte profesional estadounidense y se cancelaron encuentros en grandes competiciones de otros deportes como tenis, fútbol o béisbol.