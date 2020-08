Baloncesto.-La NBA seguirá adelante tras la jornada de boicot por la protesta contra el racismo

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



La NBA retomará los 'playoffs' el viernes o el sábado después de una histórica jornada el miércoles en la que se suspendieron los tres encuentros programados, tras el boicot de Milwaukee Bucks en su partido frente a los Orlando Magic como protesta contra el racismo y la brutalidad policial que de nuevo salpica Estados Unidos.



Los jugadores han decidido retomar los 'playoffs' en la 'burbuja' de Orlando, donde se está disputando la temporada NBA tras la crisis del coronavirus. Según anunció la NBA, los partidos previstos para este jueves también quedan suspendidos y la competición se reanudará el viernes o el sábado.



Además, está prevista otra reunión este mismo jueves entre los dueños de los equipos NBA y los jugadores, para tratar las acciones que quieren llevar a cabo hacia la exigencia de medidas por la justicia racial. La incertidumbre sobre el futuro de una temporada ya compleja de por sí parece traer el regreso del basket.



Mike Bass, vicepresidente de la NBA, lo anunció en un comunicado. "Los partidos de 'playoffs' de este jueves no se jugarán como estaban pautados. Esperamos continuar con los partidos este viernes o sábado. Hay una reunión de videoconferencia pautada para esta tarde entre un grupo de jugadores NBA y los gobernadores de los 13 equipos que se mantienen en Orlando, también junto a representantes de la Asociación de Jugadores (NBPA), la oficina de la liga y Michael Jordan, presidente del Comité de Relaciones Laborales de la NBA, para analizar los próximos pasos", informa.



Como era ya el objetivo de este desenlace inédito en Orlando, los jugadores seguirán usando el altavoz de la competición para reclamar medidas políticas contra los abusos policiales. La decisión de Miklwaukee de no saltar a su partido contra los Magic trajo la solidaridad del resto de equipos con partidos el miércoles.



Además, la WNBA, el tenis en Nueva York, la MLB de béisbol, la MLS de fútbol, el deporte en Estados Unidos se plantó contra el racismo. En la NBA, la organización se sumó a la decisión de sus equipos. Por su parte, los Bucks reivindicaron su ausencia a través de estas palabras: "Es un gran desafío tener una apreciación y un deseo de querer un cambio. Querer algo diferente y mejor en Kenosha, Milwaukee y Wisconsin y luego salir a jugar".



Esta protesta llega para pedir la "justicia racial" que demanda el equipo en palabras de su entrenador. Las protestas comenzaron en Estados Unidos después de que el domingo circulara en las redes sociales el vídeo en el que se ve como un ciudadano, de 29 años, Jacob Blake, recibe siete disparos a corta distancia por parte de un agente de Policía. El caso se produce en un momento en que aún no habían remitido las protestas por el asesinato de George Floyd a manos de la Policía el pasado 25 de mayo.