Argentina no pedirá al FMI nuevos fondos netos en negociaciones

(Bloomberg) -- Argentina, que está iniciando negociaciones con el Fondo Monetario Internacional sobre un nuevo programa, no buscará nuevos fondos, dijo el representante del país ante la organización con sede en Washington.

El Gobierno argentino solo solicitará el dinero suficiente para cumplir con sus obligaciones con el prestamista multilateral, dijo el jueves Sergio Chodos, director del FMI para el Cono Sur, en una entrevista. La nación latinoamericana planea seguir pagando intereses durante las conversaciones, agregó.

“Básicamente estamos hablando de un refinanciamiento”, dijo Chodos en el Ministerio de Economía en el centro de Buenos Aires. “En esta instancia, la intención no es buscar nuevos fondos netos”.

El miércoles, la Administración del presidente Alberto Fernández solicitó formalmente iniciar conversaciones sobre un nuevo programa por US$44.000 millones en pagos adeudados al fondo como parte de un acuerdo anterior que no logró levantar a una economía propensa a la crisis. También se convertiría en el programa número 22 del país con la institución desde 1958.

En 2018, el predecesor de Fernández, Mauricio Macri, recibió un rescate récord de US$57.000 millones del FMI, de los cuales US$44.000 millones fueron desembolsados. La financiación se detuvo una vez que hubo problemas con el programa tras las elecciones primarias hace un año, lo que llevó a especular que el nuevo Gobierno buscaría ahora los US$13.000 millones adicionales del programa original en nuevos fondos.

Chodos dijo que espera que un nuevo programa esté listo en el primer trimestre de 2021. Si bien el formato dependerá de las conversaciones, es probable que sea un acuerdo stand-by, el formato del plan acordado con Macri, o un extended fund facility, típicamente un programa más largo.

“La definición específica del programa surgirá de las negociaciones con la misión”, dijo.

