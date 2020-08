Argentina.- Banderas entrega por videoconferencia la Biznaga Ciudad del Paraíso a Óscar Martínez

01/01/1970 Antonio Banderas durante el estreno de A Chorus Line en Teatro Tívoli de Barcelona POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



El actor argentino Óscar Martínez ha recibido este jueves de forma virtual la Biznaga Ciudad del Paraíso que otorga el Festival de Cine de Málaga. El actor malagueño Antonio Banderas ha sido el encargado de mostrarle a través de la pantalla el premio que reconoce la extensa trayectoria del argentino.



En un encuentro virtual mantenido con el director del festival, Juan Antonio Vigar, el reconocido intérprete argentino se ha mostrado muy agradecido por el premio y ha lamentado no poder estar en Málaga. "Para mí fue una auténtica fiesta estar con vosotros el año pasado allí. Lamento profundamente que este año no pueda ser así".



Vigar ha hablado de Óscar Martínez como "uno de los actores más solventes de la escena internacional" y ha añadido que a nivel personal es alguien "extraordinario, cercano y generoso". Ambos han repasado la trayectoria del intérprete, empezando por el principio, por las obras de teatro que ya de niño ofrecía a sus familiares desde la casa de su abuela.



Óscar Martínez ha continuado la charla con una ya conocida reflexión sobre el intérprete y la inspiración. "Un actor no puede depender solo de la inspiración y esperar a que llegue siempre. En ese sentido es muy importante la formación". Es esa formación la que dota al artista de una "técnica" para poder trabajar incluso sin inspiración. Si bien, ha remarcado que, "igual que la formación es fundamental, la experiencia en el trabajo es la que forja el oficio".



El también director de teatro ha mencionado su trayectoria literaria. "Ser autor teatral es un desprendimiento de mi trabajo como actor en el teatro. Los ensayos que he escrito nacen de reflexiones que he desarrollado a lo largo de mi vida en el trabajo como actor". Así mismo, ha recordado que "hay grandes narradores que, escribiendo sobre cine, fracasaron. El actor cuenta con la ventaja de conocer la dinámica de la escena".



La película 'Relatos salvajes' lo hizo visible para el gran público en el año 2014. Y fue ese año el que supuso "un punto de inflexión" en la carrera del artista, pues desde entonces se ha dedicado exclusivamente al cine. También han hablado de la película 'El ciudadano ilustre' del año 2016, que es sin duda una de sus grandes apariciones más recientes.



A modo de sorpresa, el actor malagueño Antonio Banderas ha participado en el acto con Óscar Martínez conectando en la videollamada desde el Teatro del Soho. Él ha sido el encargado de mostrarle la Biznaga Ciudad del Paraíso del Festival.



Ambos han compartido palabras de admiración y respeto mutuo. "Óscar ha lanzado una propuesta muy seria por el cine español y por todo el cine iberoamericano. Ha sido un claro exhibidor del talento que existe en Latinoamérica", ha dicho el malagueño, que acaba de anunciar su recuperación de coronavirus.



Tras esa breve conexión, Óscar Martínez ha continuado el acto con reflexiones sobre lo efímeros que pueden llegar a ser los éxitos. "Las glorias pueden ser repentinas y fugaces. Muchos no han sabido retener el impacto que suponen", ha dicho el actor.



Sobre las plataformas, ha asegurado que muchos amantes del cine han discrepado con el auge de las plataformas por "la gran calidad" que aporta una sala de cine en la experiencia del visionado. No obstante, ha dicho que hay que reconocer que se han convertido en una "gran fuente de trabajo a nivel mundial y una herramienta extraordinaria".



Finalmente, ha reflexionado sobre que los actores muestren su tendencia política: "Me parece bien que cada uno exprese su opinión, pero que no se priorice eso a su trabajo. Antes que actor, uno es ciudadano, pero hay actores que a veces parecen más políticos que artistas", ha concluido.



BIOGRAFÍA



Buenos Aires, Argentina, 1949. Es actor, autor y director de teatro, internacionalmente reconocido. Recibe numerosas distinciones, entre las que destacan: Copa Volpi del Festival de Venecia; Biznaga de Plata del Festival de Málaga; Platino y Fénix como mejor actor de cine iberoamericano; y mejor actor por El nido vacío en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. A nivel nacional, los Premios Sur de la Academia Nacional de Cine, Premios Cóndor de Plata de Cronistas Cinematográficos. También los premios Clarín; Podestá a la Trayectoria; Moliere; Prensario; Kónex de Platino; Estrella de Mar; Estrella de Mar de ORO; María Guerrero; Cronistas Cinematográficos; Municipal; Martín Fierro; ACE, ACE de Oro. Ella en mi cabeza, su primera obra como autor, recibe el ACE a la mejor comedia de 2005 y se convierte en la obra de autor nacional de mayor convocatoria de los últimos años.



Entre los trabajos en los que ha participado destacan 'El cuento de las comadrejas' (2019), 'Vivir dos veces' (2018), 'Yo, mi mujer y mi mujer muerta' (2018), 'Capitán Kóblic' (2016), 'Paulina'' (2015), 'Relatos salvajes' (2014), 'El nido vacío' (2008), 'Berlín is in Germany' (2001) o 'Vaya luna de miel' (1980).