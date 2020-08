Alfred García habla por primera vez de su supuesta relación con Anaju

17/05/2019 Alfred García prefiere dejar en el aire si mantiene o no un romance con la también cantante Anaju EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 27 (CHANCE)



Alfred García se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de los "mentideros virtuales" en los últimos días. Y es que Twitter, Facebook e Instagram hierven con los testimonios de diferentes fans del cantante que aseguran que podría mantener una relación con la también triunfita Anaju. Al parecer, la parejita se habria dejado ver en actitud cómplice en Barcelona, en la Costa Brava y en Menorca, destinos donde estarían disfrutando de su incipiente noviazgo.



Alfred, lejos de esconderse, ha reaparecido en el Festival de cine de Málaga para asistir a la première de "Eso que tú me das", documental de Jordi Évole en el que Pau Donés, quince días antes de fallecer, nos da una emocionante lección de vida.



Hemos tenido ocasión de charlar con el ex novio de Amaia Romero que, de lo más misterioso, se ha mostrado abierto a colaborar con diferentes artistas - en referencia a Anaju - pero no ha querido confirmar ni desmentir esta supuesta y rumoreada relación.



- CHANCE: Cómo te encuentras. Qué suerte tenemos de tenerte en Málaga en su festival de cine por un motivo muy importante.



- ALFRED: Si, la verdad es que es una suerte estar aquí en Málaga, sobre todo en el Festival de Cine de Málaga y por supuesto apoyando este gran documental de Jordi Évole, esa última conversación con Pau Donés, es una suerte estar aquí porque tuve la oportunidad de compartir algunos momentos con él. Su tiempo sabía él que era limitado y decidió compartirlo conmigo en algunos momentos, eso es un gran honor y la verdad es que súper emocionante ver este documental. Tenía que apoyarlo y estar aquí porque creo que es un documental que cierra la vida de Pau y con esa alegría de vivir que él tenía.



- CH: Nosotros no hemos podido verlo, cómo ha sido el resultado final.



- ALFRED: Yo he visto a un Pau que físicamente, cómo habéis visto en el tráiler, estaba enfermo, eran los últimos 15 días antes de morir pero era un Pau con la misma energía que la última vez que le vi. Eso es lo que te da más energía y más ganas de vivir, el hecho de que Pau te trasmita eso.



- CH: Hay que preguntarte, se han publicado unas fotografías de ese supuesto romance con Anaju.



- ALFRED: Hoy estamos para celebrar la vida de un gran músico como es Pau Dónés, no vamos a hablar de más cosas. Me hago fotos con mucha gente, me hago fotos con muchos músicos y estoy abierto a trabajar con muchos músicos y como no, a quedar con quien sea.



- CH: Es una amiga.



- ALFRED: Con quien sea.