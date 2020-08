Alemania mantiene los contagios diarios sobre 1.500 mientras busca consenso

EFE/EPA/PHILIPP GUELLAND

Berlín, 27 ago (EFE).- Alemania se mantiene sobre la franja de los 1.500 nuevos contagios diarios, mientras la canciller Angela Merkel busca consensos con los poderes regionales para armonizar medidas conjuntas que frenen la pandemia.

El cómputo de nuevas infecciones se situó en los 1.507 en las últimas 24 horas, según las cifras difundidas este jueves por el Robert Koch Institut (RKI), competente en la materia en Alemania.

Es un nivel algo por debajo de los 1.576 del día anterior, más aún después de que el sábado pasado se superaran los 2.034 diarios, máximo nivel desde finales de abril. El pico máximo se situó sobre los 6.000 nuevos contagios, entre finales de marzo y de abril.

El cómputo total de infecciones desde que se registró la primera, en enero, se sitúa así en las 237.936, de los cuales 211.900 son pacientes recuperados, mientras que la cifra de víctimas mortales está en 9.285.

Desde hace unas semanas se observa una tendencia continuada al alza, después de que a finales de junio la cifra de nuevos contagios estuviera sobre los 350 diarios. De esa situación se escaló a los 800 a 950 en julio, para superar la marca de los 1.000 con la entrada en agosto.

Merkel convocó para este jueves una reunión virtual con los líderes de los 16 "Länder" (estados federados) en busca de líneas comunes para lograr contener de nuevo la curva de infecciones.

El regreso a la actividad escolar tiene lugar en Alemania de forma escalonada, de acuerdo a la práctica de su sistema federal. Entre julio y principios de agosto volvieron a la escuela los alumnos de diez estados federados, mientras que los últimos que lo harán, ya en septiembre, serán los de Baviera, el segundo "Land" más afectado por la pandemia, tras Renania del Norte-Westfalia.

Según estimaciones del RKI, el regreso a la escuela no ha sido el principal factor para el incremento de los nuevos contagios. Estos se han derivado principalmente de encuentros familiares, actos religiosos, fiestas o durante las vacaciones en el extranjero.

Merkel pretende consensuar con los "Länder" una serie de medidas comunes, pese a las variaciones regionales que puedan derivarse de su implementación.

Entre otras medidas, el Gobierno federal se propone prolongar hasta enero la prohibición a los grandes eventos públicos -que debía levantarse a finales de octubre-.

Asimismo, según avanza la televisión pública ARD, la Cancillería se propone imponer multas de al menos 50 euros a quien rehúse el uso de la mascarilla -obligatoria en Alemania en transporte público y comercios, pero no en la vía pública-. Las reuniones familiares, según esas fuentes, se reducirán a un máximo de 25 personas.

Ya de cara a los test, actualmente obligatorios y gratuitos al regreso de vacaciones en regiones de riesgo, el Gobierno alemán se plantea sustituirlos por una cuarentena a partir del 15 de septiembre.

El Gobierno de Merkel mantiene la recomendación contra los viajes no esenciales sobre un total de 160 países, en su mayoría extracomunitarios. Dentro de la Unión Europea (UE) están asimismo en esa categoría el conjunto de España -a excepción de las islas Canarias-, y zonas de Bélgica, Bulgaria, Francia, Croacia, y Rumanía.