Vanguard pondrá fin a su presencia en Hong Kong y Japón

(Bloomberg) -- Vanguard Group Inc. ha dicho que tiene previsto poner fin a su presencia en Hong Kong y Japón para enfocarse en inversores individuales en otras partes de más rápido crecimiento de la región, lo que resultará en un número no revelado de pérdidas de empleos.

El gigante estadounidense de fondos, que gestiona unos US$6 billones en activos, dijo que el negocio de Hong Kong está dirigido a clientes institucionales y no a inversores minoristas, que son el foco principal de la empresa. Los cambios afectarán al personal de la ciudad. Una parte de los empleados serán despedidos mientras que otros permanecerán un período de tiempo, señaló la firma.

“Lamentablemente, desde el punto de vista del negocio de distribución, la dinámica actual de la industria se adapta mejor a los inversores institucionales y actualmente no es compatible con la escala necesaria para que podamos operar” el modelo de bajo costo de la empresa, dijo la compañía en un comunicado enviado por correo electrónico.

Vanguard ha estado apuntando a China para su crecimiento en Asia, asociándose con Ant Group, del multimillonario Jack Ma, para desarrollar un servicio de asesoramiento robot para los más de 900 millones de clientes digitales del gigante de las tecnofinanzas. Se trata de un primer paso para ganar una parte del negocio de gestión de activos de rápido crecimiento del país.

El segundo gestor de fondos del mundo gestiona al menos seis ETF, fondos cotizados, en la bolsa de Hong Kong, entre ellos fondos que siguen a China, Japón, Asia excepto Japón y la región de Europa desarrollada. La compañía también saldrá del Fondo de Previsión Obligatorio de Hong Kong y plataformas de Programa de Inversión Colectiva de Seguimiento de Índices. En Japón, Vanguard dijo que ya no comercializará activamente productos ni distribuirá nuevos.

El gestor de fondos, con sede en Malvern, Pensilvania, dijo que la medida no implica que la compañía no es optimista sobre Hong Kong.

“El mercado de valores de Hong Kong seguirá siendo un componente fundamental para los fondos diversificados globales de Vanguard”, dijo la compañía. Vanguard presta servicios a más de 30 millones de inversores en todo el mundo.

