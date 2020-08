Vale recupera título de mayor proveedor de mineral de hierro

(Bloomberg) -- En al menos una medida, Vale SA ha superado a Rio Tinto Group como mayor exportador de mineral de hierro del mundo, un título que perdió a raíz de la tragedia en una presa de residuos el año pasado.

Los datos preliminares de envío muestran que las exportaciones brasileñas del material siderúrgico son las más altas en un año, dijo Colin Hamilton, director gerente de análisis de materias primas en BMO Capital Markets, en un comentario a los clientes.

“Con esto, respecto a una base de media móvil de tres semanas, los envíos de Vale ahora han superado los de Rio por primera vez después de Brumadinho”, dijo Hamilton.

Los productores de mineral de hierro quieren beneficiarse de unos precios que se han disparado un 28% este año en medio de una fuerte demanda de las acerías chinas, con medidas de estímulo que mejoran aún más las perspectivas.

Por primera vez en la historia, las tres empresas que dominan el comercio por mar de mineral de hierro (Vale y sus competidores Rio y BHP Group, centrados en Australia) están realizando envíos a tasas superiores a los 300 millones de toneladas al año, escribió Hamilton.

El liderazgo de Vale podría prolongarse a corto plazo por el mantenimiento de cargadores de barcos en los puertos australianos esta semana. La empresa con sede en Río de Janeiro ha logrado capear la pandemia con solo una interrupción y se está preparando para reanudar la actividad en las minas que se paralizaron tras el desastre de la presa.

Aun así, en una base anual, Vale probablemente no superará a Rio hasta 2021, según Morgan Stanley.

