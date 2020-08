Univision apuesta por primera vez a las telenovelas brasileñas

Fotografía cedida este miércoles por Univision en la que se registró a la actriz brasileña Juliana Paes, durante el rodaje de la telenovela "Dulce ambición". EFE/Univision

Miami, 26 ago (EFE).- Por primera vez en su historia, la cadena de Univision transmitirá a partir de la próxima semana en EE.UU. una telenovela brasileña en el horario estelar de las 10.00 de la noche. La elegida es “Dulce ambición”, una producción que, según dijo a Efe su protagonista Juliana Paes, "representa una evolución del género, sin perder su esencia".

El personaje principal de la telenovela es una mujer llamada María de la Paz Ramírez. “Una de las palabras que usé para definirla durante mi investigación del personaje fue aguerrida, valiente y puro corazón”, indicó Paes durante una videollamada.

"Hoy en día a veces se usan frases como 'tienes demasiado corazón' como si eso fuese una característica negativa, un demérito, pero justamente eso es lo que está en el centro de la historia. Ella logra construir un imperio gracias al poder del corazón, de la ética, de la buena índole”, explicó.

El mensaje principal de “Dulce Ambición” es que “aún hay espacio en este mundo para los que trabajan por amor a otros”, agregó la estrella, quien ha participado en telenovelas de gran éxito en América Latina como “Lazos de familia”, “El clon”, “El camino de las Indias” y “Querer sin límites”.

Sin embargo, no es el único. La telenovela, llamada en portugués “A Dona do Pedaço”, también explora los derechos de las personas transgéneros, el mundo de las “influencers” en internet, la obsesión amorosa, la redención de asesinos por encargo, el fin de un matrimonio porque uno en la pareja era un gay en el clóset, la traición de los hijos y un amor contrariado que se expande por épocas.

Cada nudo narrativo representa una batalla contra estereotipos arraigados en la cultura latina, pero para Paes, la producción también manda mensajes muy claros más allá del melodrama.

Los tres actores en el triángulo romántico principal son “maduros”. Paes tiene 41 años, Reynaldo Gianecchini 48 y Marcos Palmeiras 57.

Aunque las telenovelas brasileñas son famosas por innovar y explorar las dinámicas en elencos diversos, esto no es común, aunque la actriz espera que se esté convirtiendo en algo “normal”.

“Quiero creerlo porque los dramas de la vida madura son mucho más profundos e interesantes que lo que le puede suceder a un joven de 20 años. Los problemas de los 40 y los 50 años están más llenos de enredos, de situaciones que le dan al espectador material para emocionarse, para crear sueños”, manifestó.

“Eso es algo que no ofrecen las historias ancladas en otras generaciones”, subrayó.

DULCE INNOVACIÓN

“Dulce ambición” fue grabada y transmitida el año pasado en Brasil, donde dominó las mediciones de audiencia y permitió desarrollar para la Rede Globo nuevas formas de incorporar la publicidad a sus producciones.

También representó la primera vez que se usan en la banda sonora de una telenovela canciones popularizadas en la red social TikTok, como “7 Rings” de Ariana Grande. También fueron incluídas “Taki Taki”, de DJ Snake con Ozuna, Cardi B y Selena Gomez; “My Only One” de Sebastián Yatra e Isabela Moner y “Bad Guy” de Billie Eilish.

“Dulce ambición” acompaña a María de la Paz desde su juventud en la ciudad de Río Vermelho hasta que se convierte en la dueña de una red de cafeterías y de una fábrica de pasteles.

CAPITANA PAES

“El nombre en portugués de 'A Dona do Pedaço' significa La dueña de todo. La historia descansaba sobre mí y yo desde el principio me puse la franja de capitana (del equipo de fútbol) y sentí todas las responsabilidades de llevar adelante la telenovela”, expresó Paes.

“Eso representó una gran presión y hasta mi salud se resintió", reveló.

La actriz y modelo sufrió de migrañas y ataques de pánico en sitios con mucha gente, además de muchísimo cansancio.

Aun así, se siente muy agradecida con María de Paz Ramírez, pues el personaje “enriqueció" su vida.

Además, aseguró entre risas que la ayudó con la dieta. "Vi tantos pasteles, tantas tortas dulces que no quedé con ganas de probarlas", bromeó.

La pandemia le arruinó los planes de viajar a Tokio y otros proyectos personales, pero le agradece la libertad de abrazar "el look natural" y divertirse con su marido Carlos Eduardo Baptista y sus dos hijos Pedro y Antonio.

El mayor aprendizaje se lo han dado sus chicos, quienes "están maravillosos con el confinamiento", contó.

"A nosotros nos están enloqueciendo, pero ellos han mostrado una capacidad increíble de adaptación y resilencia", finalizó.

Alicia Civita