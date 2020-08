Tenis.-AMP.- Tenis/Cincinnati.- Un tremendo Bautista remonta a Medvedev para medirse a Djokovic en semifinales de Cincy

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El tenista español Roberto Bautista firmó una espectacular remontada este miércoles ante el ruso Daniil Medvedev (1-6, 6-4, 6-3) para alcanzar semifinales del Masters 1.000 de Cincinnati, donde se medirá con el número uno del mundo, Novak Djokovic.



El castellonense no tuvo opción en el primer set y tuvo que cambiar su juego y obligar al ruso a hacerlo también, para dar la vuelta a un partido muy igualado. Bautista, que por primera vez pasa de cuartos en el torneo de Cincinnati, buscará la final ante un Djokovic que fulminó (6-3, 6-1) al alemán Jan-Lennard Struff.



Bautista es el martillo pilón de esta edición especial de Cincy, que se disputa en Nueva York como antesala del US Open por los cambios en el calendario por culpa del coronavirus. El regreso de la ATP trae a un Bautista en forma y serio, capaz de remontar el martes a Khachanov y hacerlo también a un Medvedev perfecto de inicio.



En el 1-6 no tuvo opción Bautista y comenzó el segundo parcial con un 0-40 en su saque. Ahí lanzó su órdago el español, cambiando su juego con golpes cortados y subidas a la red. Las dudas en Medvedev aparecieron con un primer 'break' para Bautista, pero el ruso siguió a un alto nivel que le permitió recuperar la desventaja e incluso ponerse por delante. En el intercambio aún respondió el español, con tres juegos seguidos para ir al tercer set.



Con ambos jugadores al límite y perdiendo su saque, Bautista logró confirmar su 'break' e ir a favor de marcador en un parcial sin red, donde asestó el golpe definitivo en el sexto juego (4-2). Con todo, Bautista necesitó de tres bolas de partido y salvar dos de 'break' en el servicio para eliminar al vigente campeón.



Ahora, enfrente tendrá un rival mayor si cabe, el número uno, invicto en lo que va de año, Djokovic. El serbio puso el 21-0 en su marcha triunfal, al mismo nivel que antes del parón por la pandemia, calentando de cara al US Open. El de Belgrado solventó su choque de cuartos en una hora, con un segundo set algo más abierto pero sin respuesta de Struff. Contra Bautista será otra historia ya que el español le ha ganado los tres últimos duelos en pista rápida.