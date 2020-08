Se retira Opelka y Tsitsipas pasa a las semifinales

El tenista griego Stefanos Tsitsipas. EFE/EPA/JASON SZENES

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 26 ago (EFE).- El griego Stefanos Tsitsipas, cuarto cabeza de serie, logró este miércoles el pase a la semifinal del Masters 1000 de Cincinnati al retirarse su rival, el estadounidense Reilly Opelka, 39 del mundo, por lesión cuando estaba arriba en el marcador 6-5, en el primer set.

Opelka, que dominaba el partido con su saque, en lo que era el primer duelo entre ambos, no pudo seguir tras lesionarse la rodilla derecha, lo que permitió que Tsitsipas, de 22 años, alcance sus primera semifinales en el torneo de Cincinnati, que este año se disputa en la burbuja de Flushing Meadows, sede del Abierto de Estados Unidos, debido a la pandemia del coronavirus.

Su rival en la semifinal será el ganador del partido que esta noche disputan el canadiense, Milos Raonic, exnúmero 3 del mundo, y el serbio Filip Krajinovic.

Si el duelo es contra Raonic, el canadiense tiene ventaja de 1-0 al vencer al actual campeón de las Nitto ATP Finals en sets seguidos en el Abierto de Australia de este año, pero si Tsitsipas juega ante Krajinovic posee la ventaja de 2-0 ante el jugador serbio.

Tsitsipas buscará su primer título de Masters 1000, después de haber perdido en el partido por el campeonato en Canadá en el 2018 y el Mutua Madrid Open del año pasado.

La estrella griega está en los últimos cuatro de un evento ATP Masters 1000 por quinta vez, y todos esos resultados vienen desde la Rogers Cup 2018, en Toronto.

Tsitsipas nunca antes había ganado un partido en el Masters 1000 de Cincinnati, pero este año, en Flushing Meadows, ha superado a oponentes de los mejores sacadores que hay en el circuito como son el surafricano Kevin Anderson, al que eliminó en la segunda ronda y al estadounidense John Isner, en la tercera.

También estaba en control del duelo frente a Opelka, de 22 años, otro jugador alto y de gran potencia en sus saques al compartir ambos cuatro "aces" cada uno, pero Tsitsipas no había cometido ninguna doble falta por dos del estadounidense.

Opelka tomó un tiempo fuera médico en el cambio 4-3 para que le vendaran la rodilla derecha.

El estadounidense intentó seguir luchando, salvó dos puntos de quiebre en 5-5 y mantuvo ese juego de servicio. Pero Opelka, cuarto finalista del Masters 1000 por primera vez, no pudo continuar.

"Siento la lesión de Opelka y su retirada, es algo que nunca me gusta que le suceda a ningún rival, pero estaba haciendo un buen tenis cuando sucedió", declaró Tsitsipas.

"Ahora me debo concentrar en recuperarme y estar listo para la semifinal, sin importar a quien me tenga que enfrentar", agregó.