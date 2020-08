Sakkari elimina a Serena en el escenario sagrado de la exnúmero 1 del mundo

La tenista griega Maria Sakkari fue registrada este martes al devolverle una bola a la estadounidense Serena Williams, durante un partido de la tercera ronda del Torneo de Cincinnati, en el Centro Nacional de Tenis de Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.) EFE/Jason Szenes

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 25 ago (EFE).- La tenista griega Maria Sakkari dio la gran sorpresa de la jornada en el Premier 5 de Cincinnati al vencer este martes por 5-7, 7-6 (5) y 6-1 a la estadounidense Serena Williams, la exnúmero uno del mundo, y lograr el pase a los cuartos de final.

Sakkari, que estuvo al borde de la derrota, jugó un tercer set excepcional, dándole una clase de tenis a la mejor de las hermanas Williams, dos veces campeona del torneo, que confirmó que sigue sin encontrar su mejor juego que la hizo invencible hasta antes que fuese madre.

La tenista griega, que alcanza por segunda vez consecutiva los cuartos de final del Premier 5 de Cincinnati, que este año se juega en la pistas de Flushing Meadows (Nueva York), escenario de noches gloriosas de Serena, impidió a la campeona estadounidense que buscase su tercer título en el torneo.

Sakkari, que comenzó la semana con una victoria decisiva sobre la adolescente estadounidense Cori "Coco" Gauff, iba detrás por un set y un break en su primer encuentro con la 23 veces campeona de Grand Slam, antes de llegar al set decisivo que le dio la victoria después de dos horas y 17 minutos de acción en la cancha de Grandstand.

Williams, de 38 años, que estaba a dos puntos de la derrota en su primera ronda contra la holandesa Arantxa Rus, llegó a la cancha después de que una tormenta al final de la tarde retrasó la acción durante 90 minutos, pero disfrutó de un comienzo sin problemas, parcial de 5-2, con la fuerza de un dominio de su saque.

Sakkari no se desánimo y por el contrario comenzó a aprovechar algunos errores no forzados de la cabeza de serie número tres para empatar el set (5-5).

Sin embargo, la menor de las hermanas Williams, no quiso llegar al desempate y le pudo hacer el "break" a la joven tenista griega de 25 años para barrer los dos últimos juegos.

De nuevo, Sakkari no se inmutó por haber perdido la manga y comenzó la segunda con otro quiebre, que le dio el parcial de 3-1 antes que Williams también pudiese reaccionar con cuatro juegos consecutivos a su favor y el servicio en su poder para asegurar el partido.

Williams, quien llegó a los últimos ocho en su regreso a la acción en el Top Seed Open presentado por Bluegrass Orthopaedics con una victoria sobre su hermana mayor Venus, estaba a dos puntos de la victoria cuando Sakkari surgió para ganar un punto de quiebre tardío y nivelar el set una vez más.

Como en el primer set, Serena respondió con un sólido servicio y trató de presionar a Sakkari para que lo perdiese, pero la tenista griega esta vez no lo hizo y forzó el un tie-break con una gran demostración de control en el juego.

La muerte súbita que siguió, vio a Sakkari revertir un déficit de 1-4 cuando Williams acertó algunos golpes potentes desde la línea de fondo, y la cabeza de serie número 13 también colocó también algunos decisivos de derecha que le permitieron asegurar la segunda manga y empatar el partido.

Sakkari mantuvo esa forma agresiva al principio del set final, logrando otro impresionante golpe ganador para diseñar puntos de quiebre en el primer juego del servicio de Williams, que comenzó a perder la confianza en si misma.

Lo que siguió fue una serie de golpes de revés de siete "deuces" antes de que Sakkari finalmente convirtiera su octava oportunidad, y el break fue decisivo, porque dejó a la exnúmero uno del mundo sin fuerzas físicas y sin confianza en su tenis.

Sakkari tomó el control total a partir de ahí, avanzando 5-0 cuando la frustración y las luchas físicas se apoderaron del exnúmero uno del mundo.

No obstante, salvó siete puntos de partido mientras sirvió para permanecer en el partido, luchando con valentía desde el fondo de la pista, pero más por defender su honor de campeona de 23 títulos de Grand Slam, que con la esperanza que podía lograr la remontada.

Con el partido en su raqueta, Sakkari respondió con un golpe de derecha abrasador y finalmente superó la línea en su octavo punto de partido.

En total, el sembrado No. 13 hizo dos ganadores más (27 a 25) y 15 errores menos (43 a 58), convirtió cinco de 19 oportunidades de quiebre mientras mantenía un porcentaje de primer servicio del 59%, logrando siete aces contra nueve de Williams.

Entre Sakkari y una tercera semifinal del Premier 5 se encuentra la británica Johanna Konta, octava cabeza de serie, quien superó a la exnúmero dos del mundo, la rusa Vera Zvonareva, en sets corridos, 6-4 y 6-2, al principio de la jornada.

Las otras cuartas finalistas del torneo son la japonesa Naomi Osaka (4), la estonia Anett Kontaveit (12), la belga Elise Mertens (14), la bielorrusa Victoria Azarenka, la tunecina Ons Jabeur, y la estadounidense Jessica Pegula.