Ramon Planes: "No contemplamos una salida de Leo"

El nuevo secretario técnico del Barcelona, Ramon Planes. EFE/ Alejandro García/Archivo

Barcelona, 26 ago (EFE).- El nuevo secretario técnico del Barcelona, Ramon Planes, aseguró este miércoles que el club trabaja en el próximo proyecto deportivo pensando que Leo Messi se quedará para seguir liderando el equipo.

"No contemplamos una salida de Leo. Nuestra idea es seguir trabajando para construir un equipo ganador alrededor del mejor jugador del mundo, del mejor de la historia", manifestó Planes en la presentación de Francisco Trincao como nuevo jugador del conjunto azulgrana.

El sustituto de Eric Abidal, al que el presidente, Josep Maria Bartomeu, dejó solo hoy representando a la entidad, explicó que "el club está dedicando muchas horas a hacer un trabajo interno para buscar la mejor solución para el Barça y para Leo".

"A Leo hay que tenerle un respeto enorme. Ha dado muchísimo al Barça. El Barça y él son un matrimonio que se ha dado mucho y que ha dado muchas alegrías a la afición", destacó Planes, quien defendió que "no hay ninguna división en absoluto" en la junta directiva a la hora de valorar si el astro argentino debe seguir o no.

"Quien entienda un poco de fútbol quiere tener a Leo en su equipo y disfrutar de él", apunto el secretario técnico, que se mostró optimista sobre el Barcelona que viene, aunque Messi haya decidido que ya no quiere formar parte del él.

"Estoy convencido de que el futuro que nos viene es positivo. El Barça se ha reconstruido muchas veces los últimos años, y ha vuelto siempre con más fuerza", sentenció.