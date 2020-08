Nuggets siguen con vida; Clippers se vengan y humillan a Mavericks

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Lake Buena Vista (EE.UU.), 25 ago (EFE).- Nadie se quiere ir de la burbuja de Orlando entre los equipos de la Conferencia Oeste que disputan los playoffs y este martes, los demostraron los Nuggets de Denver que consiguieron remontada y el triunfo ante los Jazz de Utah que les permitió mantenerse con vida en la competición.

Mientras que Los Angeles Clippers quisieron reivindicar, de una vez por todas, que son mucho mejor equipo que los Mavericks de Dallas, y que el escolta esloveno Luka Doncic puede ser controlado.

El base canadiense Jamal Murray, anotó 43 puntos, y se erigió en al figura de los Nuggets que completaron remontada y triunfo de 117-107 ante los Jazz en el quinto partido de la eliminatoria de la primera ronda de playoffs que ambos equipos disputan.

El triunfo, el segundo de la serie, permitió a los Nuggets seguir con vida, y forzar el sexto que se jugará el jueves y en el que de nuevo los Jazz tendrán la oportunidad de lograr el pase a la semifinal si alcanzan la victoria al tener ventaja de 3-2.

Junto a Murray, que surgió a partir del descanso para anotar 33 puntos en la segunda parte, en la que jugó los 24 minutos completos, el pívot serbio Nikola Jokic fue el que se encargó de mantener al equipo todo el partido y acabó con 31 tantos, incluidos 21 en el primer cuarto, con cinco 5 de 5 intentos de triples, seis rebotes y cuatro asistencias.

Murray fue imparable en la recta final al casi igualar su esfuerzo de 50 puntos en el cuarto partido.

El base canadiense acertó 17 de 26 tiros de campo y tuvo ocho asistencias, incluido un pase a Jokic para un triple con 23,6 segundos restantes que selló la victoria.

El dinámico tándem de Murray y Jokic claramente aún no estaba listo para dejar la burbuja de la NBA en Orlando.

Tampoco el ala-pívot reserva Michael Porter Jr. que logró 15 puntos y cinco rebotes, mientras que el titular Jerami Grant llegó a los 13 y capturó seis balones bajo los aros.

Con el juego empatado en 101, Murray anotó nueve seguidos para Denver para ayudar a los Nuggets a ganar algo de ventaja, habían estado hasta 15 puntos por debajo en el marcador en el tercer periodo.

El escolta Donovan Mitchell terminó con 30 puntos como máximo encestador de los Jazz, pero sin que pudiese definir el triunfo que les asegure el pase a la semifinal de la Conferencia Oeste.

Mitchell, que tiene un promedio de 37,6 puntos en los cinco juegos, no mantuvo consistencia en la recta final del partido cuando surgió la figura de Murray.

La hora de hacer concesiones y permitir exhibiciones individuales llegó a su final con los Clippers que ganaron por paliza de 154-111 a los Mavericks en el quinto partido de la eliminatoria de la primera ronda de playoffs de la Conferencia Oeste, que ahora dominan por 3-2 al mejor de siete.

Esta vez no hubo exhibición individual ni canasta milagrosa del escolta esloveno Luka Doncic para acaparar todo el protagonismo y si el mejor baloncesto de equipo que han hecho los Clippers desde que comenzaron los playoffs, liderados por sus dos grandes estrellas, los alero Paul George, el gran reivindicado, y Kawhi Leonard.

Ambos se combinaron para 67 puntos y los Clippers acabaron el partido con un 63 (53-84) por ciento de acierto en los tiros de campo y el mismo porcentaje en los triples (22-35).

George, que los partidos anteriores había sido el gran desaparecido en el ataque de los Clippers, encontró su mejor toque de muñeca y acabó con 35 puntos (12-18, 4-8, 7-7), la anotación más alta que ha tenido desde que llegó a la burbuja de Orlando.

Mientras que Leonard mantuvo su inspiración encestadora al aportar otros 32 puntos, siete rebotes y cuatro asistencias.

El pívot reserva Montrezl Harrell también encontró su mejor producción como fuerza imparable en el juego interior y con un doble-doble de 19 puntos y 11 rebotes surgió como el sexto jugador ideal y ganador de los Clippers, quienes establecieron un récord de franquicia de puntos en un partido de playoffs.

Otros dos jugadores de los Clippers acabaron con números de dos dígitos, incluido el base reserva Reggie Jackson.

Ahora el objetivo de los Clippers será asegurar el pase a la semifinal con otro triunfo que puedan lograr el jueves e la disputa del sexto partido.

Mientras que los Mavericks, que volvieron a tener la baja del pívot letón Kristaps Porzingis, que siguió con las molestias en la rodilla derecha, esta vez tampoco pudieron contar con la mejor versión de Doncic, quien vivió una auténtica pesadilla, sin poder nunca superar a la defensa de los Clippers.

Nada que ver con lo vivido en el cuarto partido de la serie, cuando consiguió 43 puntos, incluido el triple ganador en tiempo de prórroga antes que sonase la bocina.

El exjugador del Real Madrid se quedó con 22 puntos (6 de 17 tiros de campo), incluidos 12 en la primera parte, que al finalizar ya estaba definido al ganador del partido después que los Clippers se pusieron con un parcial de 76-52, que incrementaron a 83-54 al comienzo del tercer cuarto.

La frustración de los Mavericks se vio reflejada en la cantidad de faltas técnicas que sufrieron y la expulsión de su entrenador Rick Carlisle, que fue expulsado en el tercer cuarto del partido, por comportamiento dialéctico antideportivo.

El partido concluyó con seis faltas técnicas y falta flagrante de grado 1 del juego irritable, que incluyó seis técnicas y una falta flagrante de 1.