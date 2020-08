Nueva York estrena la primera estatua de una mujer real de Central Park

Vista del Monumento de las Pioneras de los Derechos de la Mujer en Nueva York (EE.UU.), hoy 26 de agosto de 2020. EFE/EPA/JUSTIN LANE

Nueva York, 26 ago (EFE).- Nueva York estrenó este miércoles la primera estatua de Central Park que está dedicada a mujeres reales, el Monumento de las Pioneras de los Derechos de la Mujer, con la que se rinde homenaje a Sojourner Truth, Elizabeth Cady Stanton y Susan Anthony en el mes que marca el centenario del derecho de la mujer al voto en EE.UU.

Este hito se logró después de siete años de campaña de la ONG Monumental Women, que había notado que en los casi 170 años de historia de Central Park, no se había instalado ni una sola estatua dedicada a figuras femeninas destacadas.

En concreto, de las 23 estatuas que están repartidas por las 340 hectáreas del icónico espacio natural neoyorquino, sólo tres estatuas rinden homenaje a personajes femeninos, pero todos ellos ficticios: Alicia en el País de las Maravillas, Mother Goose, un personaje de unos dibujos animados franceses, y la Julieta de Shakespeare, que aparece con Romeo.

En una ceremonia celebrada en Central Park, una enorme tela morada desvelaba la estatua de bronce, que plasma a Truth, Stanton y Anthony, todas ellas neoyorquinas, debatiendo alrededor de una mesa.

Entre los asistentes, la exsecretaria de Estado de EE.UU. y antigua candidata demócrata a la presidencia del país, Hillary Clinton: "Enhorabuena por tu trabajo y por romper el techo de bronce con esta estatua", dijo en un mensaje a la autora de la pieza, la reconocida escultora Meredith Bergmann.

"Estamos aquí para avanzar en la historia y ni una pandemia nos puede frenar. Todos buscamos un registro histórico completo y justo que refleja y respeta todas las contribuciones de las mujeres y la gente de color, y no vamos a parar hasta lograrlo", afirmó por su parte la presidenta del consejo directivo de Monumental Women, Pam Elam.

La detallada estatua, según Bergmann, no sólo representa a tres personas, sino que quiere contar una historia, como trata de hacer con todas sus piezas.

"Estas tres mujeres fueron muy importantes para la relevancia, los derechos, y la ciudadanía que nosotras como mujeres disfrutamos ahora", aseveró Bergmann, que señaló que quiso darle "profundidad a la pieza" para que con cada visita el ciudadano descubra nuevos aspectos.

"Hay detalles escondidos en todas partes de la escultura y tienen mucho significado", reveló.

La inauguración de la estatua se produjo después de más de 7 años de esfuerzos de Monumental Women, organización formada íntegramente por voluntarios, defensores de los derechos de la mujer, historiadores y líderes comunitarios, que consiguió recaudar 1,5 millones de dólares para financiar la pieza de arte.