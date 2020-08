México se dirige a peor recesión en un siglo tras caída del PIB

(Bloomberg) -- México sigue rumbo a su peor recesión en casi un siglo después de que la pandemia de coronavirus provocara la mayor contracción trimestral desde 1993.

El producto interno bruto cayó 17,1% en el segundo trimestre en comparación con los tres meses anteriores, informó el miércoles el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) en su sitio web. La contracción fue levemente inferior a la estimación mediana de los economistas encuestados por Bloomberg, de una caída de 17,2%, y menor al descenso de 17,3% estimado en datos preliminares el mes pasado.

Sobre una base anual, no ajustada en términos estacionales, el PIB cayó 18,7% durante el trimestre, lo que se compara con estimaciones de los economistas, de una contracción de 18,8%.

Las cifras probablemente abarcan el nadir de la contracción de la economía mexicana durante una cuarentena a nivel nacional implementada a fines de marzo que ahora se está levantando lentamente. Los economistas esperan que el PIB se desplome casi 10% este año, la mayor caída desde la Gran Depresión, en 1932.

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió durante su campaña presidencial que la economía crecería 4% anual bajo su mandato, pero el PIB se ha reducido durante los últimos cinco trimestres a medida que la inversión se debilitaba ante la preocupación por la política y el coronavirus se propagaba en el país. Muchos economistas dicen que la negativa del presidente a pedir créditos para financiar un gran estímulo ha agudizado la crisis, pero él dice que sus medidas de austeridad permitirán que México se recupere rápidamente mientras otras naciones se sumen en una creciente deuda.

El Inegi también informó el miércoles que el indicador de actividad económica de México se elevó casi 9% en junio, para registrar su primer aumento mensual desde enero.

