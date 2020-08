Mar Torres confirma que, tras su ruptura con Froilán, está de nuevo enamorada

08/06/2020 Mar Torres, disfrutando de la noche madrileña recientemente EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 26 (CHANCE)



Mar Torres está de nuevo enamorada. Y ha sido ni más ni menos que la propia influencer la que, tras muchos rumores, lo ha confirmado por fin. La ex novia de Froilán recupera así la ilusión en el amor tras su ruptura a principios de año con el hijo de la Infanta Elena y, a falta de conocer más detalles de su nueva relación, la verdad es que se la ve de lo más feliz y emocionada.



A través de una historia compartida en su cuenta de Instagram, Mar ha desvelado lo que ya sospechábamos. Que está de nuevo enamorada y que el afortunado no es otro que José Hernández, el misterioso joven moreno con el que empezó a compartir timídamente algunas fotografías a principios de agosto.



Además de que es muy guapo - evidente en las escasas imágenes en las que Mar ha presumido de su nuevo amigo especial - y de que le gusta Marbella tanto como a la ex novia de Froilán, gracias a la influencer podemos afirmar, también, que es muy romántico. Y es que, demostrando lo enamorado que está de la murciana, José Hernández no ha dudado en despertar a su chica con un regalo de lo más especial. Un osito de peluche (con un "te quiero" incluído escrito en su camiseta), un ramo de rosas rojas, una caja de bombones y una taza con la leyenda: "tengo la mejor novia del mundo". ¿Se os ocurre un detalle más romántico? A nosotros, desde luego, no.



Mar, emocionada e ilusionada, rápidamente ha compartido este regalazo de amor en sus redes sociales, agradeciendo a su nuevo novio esta sorpresa y confesando que, al igual que José, ella también le quiere. Sin duda, una demostración pública con la que la heredera de "El Pozo" presenta a su nueva pareja y con la que, aun sin pretenderlo, da carpetazo definitivo a su historia de idas y venidas con Froilán.