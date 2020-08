La OPS/OMS dona a Honduras insumos para enfrentar la pandemia de COVID-19

En la imagen la representante de la OPS/OMS en Honduras, Piedad Huerta. EFE /Gustavo Amador /Archivo

Tegucigalpa, 25 ago (EFE).- La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) donaron este martes a Honduras 1,5 millones de mascarillas y otros insumos que se distribuirán en hospitales y centros de primer nivel de atención que combaten el coronavirus.

El donativo fue entregado por la representante de la OPS/OMS en Honduras, Piedad Huerta, en una ceremonia presidida por el gobernante del país, Juan Orlando Hernández.

La donación consiste en 1,5 millones de mascarillas quirúrgicas, 207 kits de extracción para pruebas PCR, 135.000 reactivos para ese tipo de análisis y 40 concentradores de oxígeno, según un comunicado de la Presidencia hondureña.

El presidente hondureño indicó que los insumos donados por la OPS/OMS contribuyen al fortalecimiento de los esfuerzos del Gobierno para garantizar un sistema sanitario eficiente para hacer frente a la pandemia de la COVID-19 en todo el territorio nacional.

“Como Gobierno teníamos que prepararnos para el peor de los escenarios en esta pandemia, pero gracias a Dios esto no ha pasado”, enfatizó.

Aseguró que los pronósticos indicaban que Honduras iba a "tener una situación dramática para este tiempo, pero no ha sido así".

Dijo que su preocupación es que algunos sectores quieren "una apertura (económica) a lo loco, sin medidas y parámetros, y esto no puede ser así”.

Es necesario que prevalezcan los criterios técnicos de los expertos en salud, subrayó Hernández, que dijo que la reactivación económica ocupa un nuevo modelo de salud.

El gobernante invitó a la OPS/OMS a que contribuya en la elaboración de una hoja de ruta para la reapertura inteligente en los municipios del país.

Además, pidió acompañamiento a la OPS/OMS para que Honduras tenga "una mayor captación de vacunas" contra el coronavirus cuando estén disponibles en el mercado.

Honduras registra más de 55.000 casos de contagios del coronavirus SARS-CoV-2 y cerca de 1.700 fallecidos por la enfermedad de la COVID-19, según cifras oficiales.

La representante de la OPS/OMS indicó que esa organización ha invertido más de 3.000 millones de lempiras (120 millones de dólares) en apoyo técnico y financiero para enfrentar el coronavirus y el dengue en Honduras.

“Honduras, en referencia a otros países, tiene datos o cifras que podrían ser peores a otros países”, destacó Huerta, que indicó que los recursos han sido asignados al fortalecimiento de la capacidad de laboratorio, donación de equipo de protección personal y desinfección, equipos médicos, insumos de laboratorio y habilitación de servicios de salud para atención de pacientes afectados por la enfermedad.

Los recursos también han permitido contratar personal sanitario, comprar reactivos e insumos para pruebas PCR, cooperación técnica en el tema del dengue y en la resiliencia de los servicios de salud.

La OPS/OMS también ha acompañado a la Unidad de Vigilancia de Salud y ha fortalecido los equipos de respuesta rápida.